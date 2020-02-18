藥局苦嘆「包口罩不如包檳榔」還有錢賺…網轟：不爽就解約啊！兩派隔空互戰

▲健保藥局的員工每天都忙著包裝、發放口罩。與本文無關。（示意圖／記者沈繼昌攝）



記者黃可昀／綜合報導

自從口罩購買施行實名制後，各家健保藥局每天早上都還沒營業，門口就大排長龍等著買口罩，一名網友自稱在藥局工作，他覺得「每天浪費1到2小時做白工發口罩」，簡直變成是免費義工，不照做又怕被健保署解約，實在是有苦難言。貼文一出，廣大網友立刻在底下留言砲轟，也有不少藥師站出來反駁，兩派人馬戰翻。

原PO在PTT表示，「你OK我們藥局不OK啊！」為了因應學童即將開學，中央流行疫情指揮中心宣布，自2月20日起，兒童口罩的購買額度從7天2片增加到7天4片，這意味著藥局人員可能會更忙，原PO得知消息後氣得發文抱怨，「現在要準備升級到3到4個小時了，要不要乾脆再加倍，我直接口罩發完就8小時下班了」、「要包口罩還不如去包檳榔，還有錢賺。」

請繼續往下閱讀...

▲兒童口罩自20日開始變成7天內自20日開始變成7天內買一次，一次4片。（圖／ETtoday記者攝）



部分網友表示「不爽不要做啊！」據了解，如果沒配合政府政策發放口罩，健保藥局有可能會被健保署解約，所以這段期間只好辛苦一點，和全體人民一同抵抗疫情。很多人紛紛在留言感謝，「辛苦你們了，有領到口罩我真的很感激」、「藥局沒賺錢，還要花包材跟人力，幫你們QQ」、「真的慘，光是分裝就超累」、「感謝你們，雖然我沒去藥局領過口罩，但有時周末早上經過藥局，看見那長龍般的隊伍，感覺藥局的人都在無酬奉獻，真的很感謝。」

不過，也有人覺得在這非常時期，大家應該要共同防疫，不是抱怨工作太辛苦，「就解約啊，照規定走很難嗎」、「當初公會覺得藥師在防疫戰線上要幫忙出力，才主動爭取的不是嗎？」其他藥局人員反駁，「根本就少數高層討論的東西，結果要全部藥局配合，還威脅解約」、「政府多少給錢贊助員工費用吧」、「當初群組裡早反彈過了，開店是要賺錢還是做公益？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光