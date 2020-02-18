新發明的隔離帽密封效果加倍！「三種結合」讓醫護臉上勒痕消失

▲河南長垣一企業透過半個月反覆實驗，研製出3款新型隔離帽。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，最辛苦的就是第一線的醫護人員，為解決他們配戴護目鏡、口罩時會起霧和臉上留勒痕等問題，河南長垣一企業透過半個月反覆實驗，研製出3款新型「隔離帽」，其中A款註冊成功，將在20日進行小批量生產。新款產品是基於護目鏡、口罩和一個送風系統的結合，密封效果加倍。

據《澎湃新聞》報導，該企業市場總裁長省委表示，疫情發生之後，在1月28日接到河南省科技廳下達的一個應急攻關項目，要做一個頭面部的保護裝置，因為在目前現有的醫務人員使用（防護物資）當中，口罩是口罩，護目鏡是護目鏡，都是分開設計的，但是只要戴護目鏡時間長一點之後，壓傷就會比較嚴重，「那我們這款產品就是基於護目鏡、口罩，包括一個送風系統集成，這樣的密封效果要比原來戴口罩好很多。

長省委還說，口罩和護目鏡在新型「隔離帽」裡面是一個分離設計，這個設計可以擋住一部分的霧氣，不讓霧氣往上走，減少霧氣的產生，也可以自主呼吸排氣，這是最簡易款的，但是還需要得到一個臨床的測試，目前也在聯繫臨床的單位開始進行試用。體驗者說，「我們正常的活動是不影響的，跟正常的差不多。」

有網友擔心的表示，「送風系統是關鍵，能保證進去的空氣乾淨無病毒嗎」、「會不會變成頸部勒痕」、「感覺會很悶熱，特別是天氣熱的時候，可以想像一線人員有多辛苦」、「這種簡易的防護還是算了，除非內部設置小型風機同時裝上多層濾網，不然就要被悶死了」。