毀損新營美術園區可愛小鼠　新營警迅速逮獲3名破壞者

▲台南新營美術園區內4隻「小鼠」公仔，日前遭人破壞，台南市新營分局民治派出所據報，循線將3名涉嫌破壞公仔的遊客傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新營美術園區內4隻「小鼠」公仔，日前遭人破壞，並取走公仔眼鏡，台南市新營分局民治派出所據報，循線將3名涉嫌破壞公仔的桃園遊客傳喚到案，警訊中坦承拍照不慎弄壞1尊公仔眼鏡，怕引起注意才將另3隻公仔眼鏡破壞取走，全案偵訊後依毀損罪嫌送辦。

台南新營美術園區是新營區著名戶外的藝術園區，園區內「小鼠」公仔和學校課桌椅，運用鮮豔的色彩，打造充滿互動性的繽紛戶外藝術園地，是大小朋友都很愛的打卡熱區和必拍景點，但來自桃園市3位民眾，在春節期間到台南鹽水找親戚順道遊玩時，卻不慎破壞小鼠眼鏡並帶離，所幸轄區新營警分局獲報後迅速找到3名破壞民眾，管理單位新營文化中心也非常感謝警方的高效率破案。

民治派出所於1月27日上午9時許獲報新營美術園區內4隻不二良小鼠裝置藝術，其眼鏡遭人破壞並竊走，民治所隨即調閱監視畫面鎖定可疑車輛，並通知相關人士到案說明。

據了解，3位名眾到台南探訪親友時一同至新營美術園區拍照時，爬上巨大紅椅要跟小鼠拍照，卻不慎扯斷眼鏡，怕其中1隻未帶眼鏡容易引人注目，便異想天開把其他3隻眼鏡都一起拔走，心想可能不會被發現，沒想到警方這麼快就找上門，3人訊後依法函送台南地檢署偵辦。

新營分局民治派出所所長吳建華呼籲，民眾欣賞藝術品應發揮公德心，勿任意破壞藝術作品或相關設施，以免觸法，也希望美術園區小鼠能持續為民眾互動、拍照及打卡的景點，帶給民眾優質的生活體驗。