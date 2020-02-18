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網傳武穴市民趴趴走要集中做「黃岡密卷」　考差要自付飯錢

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▲▼ 。（圖／翻攝自中新社）

▲湖北黃岡2月13日發布《關於武穴市域範圍內全面升級管控措施的緊急通告》。（圖／翻攝自中新社）

實習記者崔子柔／綜合報導

湖北黃岡多縣區近日為加強防疫，多地發布禁出限行通告，非特殊情況的上街居民將被送至指定地點強制集中學習，網路便出現「人員被抓去做黃岡密卷」、「伙食費須自付」等傳言。武穴市負責外宣的工作人員昨日則否認此說法，表示集中學習是宣導防疫知識，且時間不會很久。

根據《南方都市報》報導，武穴市公安局巡邏隊自16日起，會將沒有防疫任務或需治療但上街的居民送到體育館，進行集中學習，沒有通行證、不符規定上街行駛的車輛也一律查扣。黃岡市黃州區、浠水縣、麻城市也隨後陸續跟上「集中強制學習」的措施。

防疫新舉實施後，網路上便開始流傳「違規居民將被集中學習達14天」、「伙食費自付」、「學習內容是做黃岡密卷」等說法，並被大量轉發。

▲▼ 。（圖／翻攝自南華都市報）

▲網上流傳集中學習相關內容。（圖／翻攝自南華都市報）

武穴市負責外宣工作一名工作人員昨日否認這些傳言，並提到，公安部門已介入調查，會密切關注輿論動向，依法處置涉嫌造謠人員。黃州區疫情防控指揮部有關工作人員也指出「黃岡密卷」為不實消息。

武穴市疫情防控指揮部工作人員曾表示，「集中學習內容是新冠肺炎的防疫知識，比如公共場所應該怎麼防護，我們會準備好操作文本」，學習時間不會很久，主要目的是提醒、警示，希望居民減少外出，做好居家隔離。

武穴市為全面防控疫情，14日發出《給市民的一封信》寫道，「目前，我市疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段，這個階段將是遏制疫情蔓延、奪取防疫勝利的決勝期，必須加強疫情風險較大地區和部位的防控，徹底阻斷疫情傳播。為加強封閉阻隔控制流動切斷傳染途徑，市新冠肺炎疫情防控指揮部發布《關於武穴市域範圍內全面升級管控措施的緊急通告》，決定從2020年2月13日24：00起，對所有小區實行全封閉管理、所有車輛一律從嚴管控、所有武漢返鄉人員一律從嚴管理。為了贏得這場戰『疫』的勝利，我們每個人都要做好自己、管好自己、管好身邊的每個人，自覺遵守相關規定。」

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