台中16人解除隔離返家　中市府送口罩、乾洗手液、叮嚀少外出

▲▼台中市政府關心解除隔離返家的市民，致贈口罩、乾洗手液，並叮嚀少外出。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

首批從武漢包機返台的台商被安排在台中市檢疫所隔離14天，18日期滿返家，台中市長盧秀燕關心其中的16名台中市民，不但派專人專車平安送回家，還請當地區公所和衛生所人員到府致贈1份包含口罩和乾洗手液的貼心禮物，並且叮囑少外出，多量體溫，若有不適，趕緊撥打1922防疫專線或衛生局防疫專線0928912578。

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首批武漢台商返台專機有69人安置在台中檢疫所，上午期滿已全數返家，其中台中市民有16人，有8人由家人接回，另8人的家人無法前來，由市府派專車一對一接送返家，以表達對台商在隔離期間配合的各項防疫措施。

盧秀燕非常關心隔離期滿返家的台中市民，特地準備1份包含口罩和乾洗手液的貼心禮物，由區公所和衛生局人員親送到家，並附上溫馨關懷單，提醒市民返家後14天內仍應自主健康管理，儘量避免外出，如果需要外出應全程配戴外科口罩，每天早晚需各量1次體溫，違反情節重大者，可依傳染病防治法第36條，處以3千至1萬5千元罰款。

▲台中市政府致贈口罩、乾洗手液和關懷單。（圖／台中市政府提供）

針對防疫物資，盧秀燕指出，從2月2日至17日半個月時間，台中獲得中央分配到332多萬片口罩，對照全市有281萬人，口罩明顯不足，另外酒精、棉花棒等物資都十分缺乏，不只台中如此，全國各地都有這種情形，此外，下周將開學，市府也會規劃相關防疫措施，請家長、師生安心。

盧還說，新冠肺炎造成全國疫情緊張，一度陷入該不該停辦台灣燈會的兩難，還好台中狀況相對穩定，經與中央討論，決定續辦，結果，2月8日開幕日參觀人次達66萬，突破去年屏東台灣燈會開幕首日60萬人的紀錄，第2天更高達70多萬人次，目前主副展區已突破800萬人次，顯示一方面燈會內容精彩，一方面大家對台中有信心，燈會剩下最後5天，市府會繼續努力，維護健康的環境。

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