武漢人大常委會10項新規定：100％收治確診病患　不服管控可採強硬措施

▲武漢市17日凌晨宣布出入公共場所、大眾運輸，須掃碼通過，晚間再通過10項加強控管的規定。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

武漢新冠肺炎疫情嚴重，武漢市人大常委會17日通過10項決定，再度升級防疫工作，全面實施控管。決定中包括，只要民眾不服從管控，可以採取強制措施。

根據《澎湃新聞報導》，武漢市人大常委會18日宣布正式開始執行新的10項規定，並以《武漢市人民代表大會常務委員會關於依法全力打贏新冠肺炎疫情防控武漢保衛戰的決定》命名之。

規定要求市、區人民政府及有關部門依法履行職責，依照社區（村）、街道、區、市，逐級建立防控體系，100％收治所有確診病患，100％對疑似病例採取核酸檢測，並100％隔離所有密切接觸者，「應收盡收、應治盡治、應隔盡隔。」

社區居民委員會、村民委員會也必須遵照規定只是，落實封閉管理、人員排查等工作；市、區人民政府必須同時加強訊息公開和引導輿論，營造出全民抗疫的氛圍。必要時，官方可以依法緊急調集人員、儲備物資或是設備和場地。

規定中也警告，任何單位或個人違反相關法律，包括故意隱瞞、不配合排查、洩漏相關訊息等，將會被依法處罰，「構成犯罪的，依法追究刑事責任，並將其違法行為納入公共信用信息系統，依法採取懲戒措施。」