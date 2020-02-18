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林口半夜惡臭抓到了！「電玩大亨」周人蔘燒垃圾地點曝　養30隻狗狂吠警戒

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▲▼因偽造文書被通緝的前電玩大亨周人蔘，開車因違規迴轉被警逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲曾叱吒風雲的電玩大亨周人蔘因行賄案被判刑，如今又因非法焚燒廢棄物遭移送。此為他日前交通違規遭查獲的情形。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

林口「半夜不明惡臭」元凶抓到了！多年前震驚社會的電玩大亨「周人蔘行賄弊案」，他被判1年3月15日，沒想到出獄後，竟接受林口區一家系統家具商委託，長期在隱密山谷焚燒代為處理事業廢棄物，還養了30隻警犬警戒看守。新北市環保局透過「雙管」方式蒐證，日前將周、周的女性友人和家具業者移送地檢署偵辦。

新北市政府2019年接獲林口區民眾檢舉夜間常有燃燒臭味，環保局環境稽查重案組隨即展開調查，發現鄰近林口市區的後湖山區有大規模露天燃燒跡象，潛入搜查後發現疑似非法處理事業廢棄物，遂與警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊共同查緝，最終查獲後湖地區系統廚櫃家具業者將工廠內產出的廢棄板材、廢塑膠等廢棄物，載往後湖山區以露天焚燒方式非法處理，且於過程中產生大量濃煙及惡臭，影響林口地區空氣品質。

環保局指出，該業者長期將製程產出的廢棄物載往林口山區，該地點位於山谷之間，相當隱密，且對外僅有一聯外道路可供通行，並於入口處架設有多部監視設備，場區內亦飼養20至30隻犬隻負責警戒看守；稽查員曾以步行方式進入，數十隻中大型犬齊吠，足見該業者居心不良。

▼縮時影片拍到正在焚燒廢棄物。（圖／新北市環保局）

林口「半夜惡臭」抓到了！竟是電玩大亨周人蔘違法燒垃圾　養30隻狗警戒。（圖／新北市環保局）

▼出動空拍機蒐證違規事證。（圖／新北市環保局）

林口「半夜惡臭」抓到了！竟是電玩大亨周人蔘違法燒垃圾　養30隻狗警戒。（圖／新北市環保局）

▼場區內用狗籠當路障，企圖矇騙稽查人員。（圖／新北市環保局）

林口「半夜惡臭」抓到了！竟是電玩大亨周人蔘違法燒垃圾　養30隻狗警戒。（圖／新北市環保局）

經確認該地區長期有露天燃燒事業廢棄物後，為避免蒐證過程遭不法之徒察覺而功虧一簣，環保局重案組及保七總隊決定規劃以空拍及陸上分別進行蒐證，一度因該地點位處山谷地形風勢強勁，對空拍作業造成挑戰；陸上方式則由保安警察第七總隊刑事警察大隊與環保局，分別於燃燒點及出入口以縮時攝影方式針對行為人、車予以蒐證。

過程中因焚燒火勢過大，也造成環保局蒐證設備毀損，所幸蒐證檔案未毀損且克服風勢困難，犯案過程得以完整呈現，並於去年10月底展開搜索行動。

另環保局在調閱相關地籍、車籍等相關資料，赫見昔日電玩大亨周人蔘及所屬公司牽涉其中。環保局表示，該名電玩大亨將當地所有土地及廠房承租予工廠使用時，除收取租金外，亦承攬其所產出之一般事業廢棄物清除、處理。而後電玩大亨因案入獄，竟委由女性友人持續雇用非法外籍移工駕駛小貨車，將事業廢棄物運至棄置點，並於夜間焚燒非法處理。

全案經搜索相關帳冊及合約書等資料，扣押場內做為犯罪工具使用的挖掘機，後續相關涉案人員並由保七總隊刑事警察大隊及移民署新北市專勤隊，帶往新北地方檢察署進行複訊。

▼被燒壞的縮時攝影設備，顯示當下火勢猛烈，雖然外觀已融化，但設備內記憶卡仍完好。（圖／新北市環保局）

林口「半夜惡臭」抓到了！竟是電玩大亨周人蔘違法燒垃圾　養30隻狗警戒。（圖／新北市環保局）

▼環保署及稽查人員進行採樣。（圖／新北市環保局）

林口「半夜惡臭」抓到了！竟是電玩大亨周人蔘違法燒垃圾　養30隻狗警戒。（圖／新北市環保局）

環保局強調，新北市政府已於2019年10月8日成立環保稽查重案組，藉由檢調警環同仁針對國土破壞、非法棄置或處理廢棄物等涉有刑責之重大環境污染案件施以鐵腕予以查緝，一經查獲將建議檢察官從嚴從重處分絕不寬貸；另業者若委託非法業者清除處理廢棄物者，依據廢棄物清理法規定仍連帶有刑事責任。

環保局再次呼籲業者千萬不要心存僥倖，挑戰新北市政府鏟除不法之決心；另民眾若有發現污染事件，請立即撥打1999市民專線報案並提供相關線索，環保局將及時追查打擊不法。

周人蔘行賄案起因於1980、90年代，台北市賭博電玩盛行，他在台北市中山、松山、萬華、大同區等地擁有數十家賭博性電玩店，均以「金」字招牌經營。為了避免查緝，他透過台北市警局士林分局刑事小隊長張台雄（通緝中）向各轄區警察行賄。

周人蔘將電玩店內的營業額內，提撥出一定比例作為賄款，每個月固定透過各管道向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數十萬元。檢方於1996年總計起訴197人，期間陸續定讞，周最後遭判刑1年3月15日，並早已服刑完畢出監，未料如今又因違法焚燒廢棄物一案被移送偵辦。

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周人蔘林口新北市環保局

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