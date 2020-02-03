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為了10萬！竹聯角頭擄人私刑PO網嗆聲　霹靂警實彈攻堅逮4嫌

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記者陳豐德／新北報導

竹聯幫明仁會新莊分會陳姓分會長，因為10萬元債務在網路上與新莊陳姓角頭互嗆，1月15日在樹林被角頭率眾擄走毆打，並拍攝道歉影片放在角頭臉書上，事後分會長大哥也將角頭2名小弟擄走，事件曝光後造成社會動盪；新北警方組成專案小組，將角頭提報為治平檢肅對象，2日攻堅破門將陳嫌等4人拘提到案，壓制其囂張氣焰。

▲▼新莊陳姓角頭擄走竹聯幫分會長凌虐PO網，囂張氣焰被警方盯上破門逮人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊陳姓角頭擄走竹聯幫分會長凌虐PO網，囂張氣焰被警方盯上破門逮人。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，新莊陳姓角頭（35歲）的大哥日前因急缺10萬元，向分會長的友人借了10萬，事後大哥交代角頭代為還款，不料角頭卻將10萬元給花光，對此分會長為了替朋友出氣，在臉書上與角頭互嗆，而雙方都是竹聯幫體系。

1月15日凌晨，陳姓角頭得知分會長要到樹林要找友人，於是找了另外3人開車到樹林中正路、保安街口，持道具槍將分會長押走至林口的高爾夫球場內凌虐，並強逼拍攝道歉影片；陳姓會長照稿唸說：「我因想打公司的知名度及上位出頭，挑戰地方上知名的角頭大哥『阿男仔』，不問是非對錯、胡搞瞎搞，成為地方上的毒瘤，如今我經南哥的諄諄教誨，大澈大悟，決心痛改前非……」等語。

▼竹聯幫陳姓分會長被凌虐並強拍道歉影片。（圖／民眾提供）

▲▼會長被打。（圖／民眾提供）

分會長的大哥得知消息後，也將角頭的2名小弟魯痛毆，並同樣拍攝道歉影片上傳臉書，讓警方顏面無光，事後通知雙方到案說明，並依照妨害自由及傷害罪嫌偵辦。此案經專案小組調查，發現發現陳姓角頭還涉及砸毀泰山區中古車行多輛超跑，害店家損失近千萬元，平日糾眾橫行於新北市泰山、林口、樹林等地區外，並自詡為「土地公」帶頭參與多起暴力鬥毆事件，嚴重破壞地方安寧秩序，囂張不法行徑早成為警方鎖定目標，

見時機成熟，2日專案小組與霹靂小組持搜索票前往三重地區攻堅破門，將陳姓角頭及小弟等4人當場壓制上銬，並起獲槍枝、刀械、手銬、變造車牌等犯案證物，全案依違反《組織犯罪條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇、妨害自由等罪嫌，將陳嫌等4人移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，陳姓角頭率眾持槍枝、刀械處以私刑暴力，嚴重影響公共秩序與民眾生命安全，造成社會不安，警方呼籲切勿徇私枉法，並重申暴力零容忍，將持續針對特定人物、處所加強掃蕩，防制暴力事件再次發生。

▼警方在陳姓角頭住處起獲槍枝刀械及手銬。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊陳姓角頭擄走竹聯幫分會長凌虐PO網，囂張氣焰被警方盯上破門逮人。（圖／記者陳豐德翻攝）

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