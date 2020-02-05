韓正妹大學生搭UBER遺失皮夾　林口警靠這「APP」替她尋回

▲韓國正妹大學生遺失皮夾，林口警方獲報後替她尋回。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

韓國籍一名正妹女大生日前搭乘UBER前往學校，急忙下車時，卻將皮夾由遺留在車上，事後才發現不知道如何是好，只好就近前往泰山警分駐所求助，雙方一度無法溝通，好險員警想到以Google翻譯軟體作為溝通橋梁，才透過UBER系統聯繫上司機，順利替女大生找回遺失的皮夾。

林口警分局泰山分駐所員警簡佳仁執行值班勤務時，韓籍女大生（20歲）快步走進分駐所，但礙於她僅會幾句簡單的中文，無法詮釋發生什麼事情，一旁員警突發奇想透過GOOGLE翻譯軟體作溝通橋樑，才得知她14時許從北市太原路上的便利商店搭乘UBER車前往泰山區某大學院校，未料急著下車時卻將皮夾遺留在車上。

員警了解整個案況後，先透過UBER叫車系統協助留言給司機，同時評估分析韓籍女大生抵達的時間，反向調閱沿線監視器畫面找尋UBER的車牌，並查詢車籍資料，真是皇天不負苦心人終於聯繫上駕駛，經員警與司機溝通後，熱情的司機特地從北市駕車送回韓籍女大生遺失的皮夾。

韓籍女大生在尋獲皮夾的瞬間，確認韓國身分證、信用卡及新台幣8仟元等財物皆完好的尋回，欣喜的眼淚就在眼眶裡打轉，不停的稱讚台灣人真的很有人情味，更頻頻讚美員警的機智反應及熱心協助，最後為表達感激之意。