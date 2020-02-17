小朋友延後開學有對策　蘋果：透過Mac、iPad在家輕鬆補充知識

▲家長如果怕小朋友延後開學在家停止學習，可以透過Mac、iPad來補充課內外知識。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

小朋友們再不開學，相信很多爸爸媽媽都頭很大，除了怕影響自身工作外，最怕的就是小朋友的學習中斷；向來重視教育的Apple就認為，透過Mac和iPad等設備，就可幫助學生們透過App和豐富的線上資源，以及設備端的隱私保護，高效輕鬆的學習課內外知識，讓小朋友們停課不停學。

眼睛更舒適 學習更專注

iPad Air 3、iPad Pro、iPad mini 5，以及13吋Retina顯示器的MacBook Air，皆支持原彩顯⽰技術，會根據周圍環境的色溫來自動調節顯示器的白點值，讓網頁和電子郵件看來就像印刷品一樣自然，讓眼睛更舒適。

如果怕小朋友在家無法好好管理自己的學習時間，那麼只要透過iPad和Mac上的提醒事項App，就可讓學生更好的管理自己的時間，提醒事項App的創建、整理和跟進提醒學習娛樂事項變得更輕鬆。

學生可以為提醒事項添加附件，使用快速編輯按鈕建立或修改提醒事項。智慧列表可自動整理和顯示臨近的提醒事項，比如提交作業時間和課間休息。如果在提醒事項中標記了某位同學，之後當與該同學在訊息App 中交談時，也將會出現提示。

Safari增添收藏 即可快速訪問網頁

透過Safari起始頁面可讓學生輕鬆、快速訪問個人收藏和經常瀏覽的學校網站。Siri建議也會將歷史記錄中的相關網站，最近訪問的網站，以及學生在訊息App中收到老師發送的連結顯示在Safari中。

另外，Safari瀏覽器支持桌面電腦版網頁，適用於登錄各類在線系統或瀏覽各類在線學習網頁，用標籤頁音訊按鈕可快速啓用子母畫面功能。小朋友可以一邊聽網路課程，一邊查閱資料。

至於iPad，2019年Apple推出iPadOS後，系統支持多任務處理讓效率倍增；小朋友可以透過子母畫面看線上課程，同時還可用多工畫面側拉多開不同應用，同步記筆記、看資料；寫筆記時還可搭配Apple Pencil，增加便利性。

瞭解螢幕使用時間 勞逸結合

對於小朋友使用電子產品，家長最擔心的就是螢幕使用時間過長；現在只要透過iPadOS和macOS Catalina的螢幕使用時間功能，就可讓學生和家長能更好地瞭解自己在Mac上的時間分配情況。

在各款設備上，家長都可以監控使用情況，安排停用時間，並為App和網站設置使用時間限制，勞逸結合。利用家人共享功能，家長還可為孩子設置App和限定通訊，幫助他們把心思用對地方。