供應學童午餐蔬菜受疫情影響　桃市推出有機蔬菜箱認購

▲受疫情影響，桃園市推出有機蔬菜箱認購。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受武漢肺炎疫情影響，桃園市政府農業局長郭承泉12日於市府防疫會議中表示，桃園中小學童約20萬人，預估一週使用有機蔬菜量約48公噸、兩週約96公噸，因應疫情延後開學，使營養午餐有機蔬菜供給受影響，農業局與農會合作推出有機蔬菜箱認購活動，每箱10公斤含20包蔬菜，售價700元，歡迎企業及民眾多多認購。

鄭文燦市長也表示，因應疫情延後開學，受影響的在地小農，市府將協助行銷國中小學營養午餐的有機蔬菜部分，市府與農會合作推出有機蔬菜箱認購活動，並於市府網站、臉書粉絲頁提供購買資訊，歡迎企業和市民朋友踴躍採購，因數量有限欲購從速，預計受理截止日至18日或售完為止。

▲桃園中小學童約20萬人，預估一週使用有機蔬菜量約48公噸。（圖／市府提供）

有機蔬菜箱以每箱10公斤，售價700元促銷，內含20包500公克裝的葉菜隨機組合，會依照小農供貨蔬菜種類如青江菜、小白菜、小松菜、黑葉白菜、味美菜、優愛菜、山茼蒿及青松菜等隨機搭配。

訂貨後採定點定期領貨付款方式，統一於2月14日(五)、2月18日(二)及2月20日(四)至各區農會領貨付款，另訂購滿10箱以上者，採送貨到府服務。

倘有意願訂購民眾可於上班時間(8-18時)撥打園市政府農業局專線03-3340625、03-3340375(吳先生或吳小姐)，或至桃園市政府農業局網站最新消息下載訂購單。領貨地點如下：

桃園區農會: 桃園市桃園區新生路165號

八德區農會: 桃園市八德區興豐路268號

大溪區農會: 桃園市大溪區民生路1號

復興區農會: 桃園市復興區澤仁村中正路256號

龍潭區農會: 桃園市龍潭區東龍路100號

平鎮區農會: 桃園市平鎮區南勢里5鄰南東路2號

中壢區農會: 桃園市中壢區和平街19號

楊梅區農會: 桃園市楊梅區大模街9號

新屋區農會: 桃園市新屋區中華路242號

觀音區農會: 桃園市觀音區大同村5鄰中山路二段833號

大園區農會: 桃園市大園區橫峰村中正東路103號

龜山區農會: 桃園市龜山區自強南路65號

蘆竹區農會: 桃園市蘆竹區南崁路175巷10號

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