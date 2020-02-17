臨床確定看到療效！　陸專家薦「磷酸氯喹」納新版診療方案

▲治療瘧疾藥物磷酸氯喹。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸三款抗肺炎藥物瑞德西韋、磷酸氯喹、法匹拉韋皆進入臨床實驗階段，其中，磷酸氯喹是臨床使用近70年的抗瘧藥。專家表示，按既往的研究顯示，磷酸氯喹不僅有抗瘧的作用，還具有廣譜的抗病毒作用及非常好的免疫調節作用。

《環球網》報導，大陸國務院今（17日）舉行「應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制記者會」，科技部生物中心副主任孫燕榮於記者會上提到，基於當前臨床治療的迫切需求，專家一致推薦應該快速將磷酸氯喹納入新一版的診療方案，擴大臨床範圍。

▲新冠病毒顯微鏡彩照。（圖／NIAID Flickr）

報導稱，孫燕榮表示，經北京、廣州、湖南等地十幾家醫院評價，磷酸氯喹於「臨床上非常確定的看到了療效」，無論從重症化率、退熱現象還是肺部影像好轉的時間，病毒核酸的轉陰時間和轉陰率，縮短病程這一系列指標，經系統、綜合的研判，「可以明確的和大家講，用藥組優於對照組。」

▲大陸科技部生物中心副主任孫燕榮。（圖／翻攝中國網）

孫燕榮以北京一位54歲確診病人為例，該病人服藥一周後，核酸檢驗轉陰，所有指標全部向好，達到解除隔離和出院的標準。此外，在藥物的安全性上，一百餘例用藥患者中，至今未發現和藥物相關的明確嚴重不良反應。

▲大陸專家推薦磷酸氯喹納入新版診療方案，擴大臨床試驗範圍。（示意圖／路透）

據了解，科技部、藥監局等單位16日召開由鍾南山擔任組長的專家視訊會議，共同研判磷酸氯喹對於新冠肺炎的療效。會議中，專家一致認為該藥是一個上市多年的老藥，用於廣泛人群治療的安全性是可控的，基於前期臨床展開的研究結果可以確定磷酸氯喹對治療新冠肺炎具有療效。