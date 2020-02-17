模里西斯發布禁台令　外交部：在第三地停14天仍可入境

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對模里西斯限制我國人入境事，外交部發言人歐江安17日下午表示，模里西斯政府的新決策並非基於國籍考量，而是根據其認定的疫區，且適用於全球各國的外籍人士。

歐江安表示，模里西斯政府決定依照「世界衛生組織」（WHO）的疫情資訊，禁止在入境模國前14日內曾在中國、香港、澳門及台灣居住或旅遊的所有國籍人士入境。因此，她指出，模里西斯政府的新決策並非基於國籍考量，而是根據其認定的疫區，且適用於全球各國的外籍人士。

歐江安表示，經駐南非代表處及漁業署駐模國漁業專員查報我國人實際入境情形，目前我國遠洋漁船的船員仍可搭乘漁船上岸入境模里西斯，「我國人只要離境14日，並自中港澳以外的國家前往模國，仍可順利以我國護照入境。」換言之，只要國人在第三地（其他國家）停留14天，我國人仍能持用我國護照進入模里西斯。

外交部表示，我相關駐處將持續與模國政府交涉說明我國防疫努力與成效，不應受到WHO錯誤分類的影響，並儘速通報「國際航空運輸協會」（IATA），更正其原有錯誤資訊，以免影響臺模兩國旅遊及商務交流。

另外，有關國人因自香港飛抵模國被隔離一事，外交部表示，模國政府已於7日設置新的隔離場所，駐處已與國人電話聯絡致意，國人感謝我國政府的關懷，並表示目前隔離環境及物資已經獲得改善。

▼印度洋島國模里西斯。（圖／翻攝自Google地圖）



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