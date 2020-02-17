基隆防疫整備會議　林右昌：校園做好防疫工作，讓學童安心上課

▲ 基隆防疫整備會議，林右昌：校長做好防疫工作...讓學童安心上課。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

各級學校開學在即，基隆市政府17日下午特別召開教育防疫事務會議，由市長林右昌親自主持，確認所有學校的防疫整備都已到位，並瞭解是否有需要市府協助及加強之處，務必要讓學童都能夠安心上課。

林右昌說，下星期各級學校就要開學，市府特別邀集所有校園長召開防疫整備會議，目的就是確認所有學校的防疫整備都已經就序，包括人員教育、物資準備等是否都已到位，並瞭解是否有需要市府協助及加強之處，務必在開學前作到滴水不漏，讓所有家長、同學都能夠安心上課。

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▲ 各級學校即將開學，基隆市府特別邀集所有校園長召開防疫整備會議。

林右昌表示，大家的警覺心都很高，若是學生有發燒等現象，也請家長讓學生就醫、在家休息，這部分包括中央疾管中心已經有標準作業程序，教育部也已通函各縣市學校，大家就依照教育部指示進行。

林右昌強調，台灣的防疫工作起步很早，因此相對於其他國家，台灣的防疫工作做得非常好，但最重要的除了醫護人員的辛苦跟努力之外，強調防疫是所有國人的責任，只要大家依照中央疾管中心的指揮，做好自主管理，遵循相關規定，大家團結合作，就能夠度過這次的疫情。

教育處指出，在開學前的防疫措施部分，林市長已協助爭取教育單位防疫物資，加上公司團體捐贈防護納米水，各校徵調家用額溫槍數量已達42支，家長總會也捐贈額溫槍50支，協助學校開學後防疫工作。

▲ 學生入校時務必量測體溫，每日上午9時30分前上網填報表單，通報教育處。

教育處表示，至於中央支援部分，教育部已陸續將防疫資源配發至教育處，首波協助私立幼兒園及補習班，後續將協助公立學校，並協助國私立學、補習班、社教機構代購物資。要求各校於開學前落實校園環境整備、落實校內防疫衛教宣導、規畫完備開學入校量體溫動線及緊急應變機制。

教育處說，在開學以後，教育處也要求各校落實每日體溫量測及安心通報，請學校規劃量測動線，入校時務必量測體溫，每日上午9時30分前上網填報表單，通報教育處。如有學生發燒或類似案例，請該生佩戴口罩並先行隔離於單獨空間（非人潮必經之處），除依校內防疫計畫處置，並依規進行校安及1922專線通報。

此外，請各校持續加強衛教宣導，讓學生能夠真正了解防疫正確知識，落實正確及勤洗手、戴口罩觀念，發燒生病不上學等。保持教學及活動空間之通風，打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，並經常清洗隔塵網，教室環境一週消毒至少2次，倘若校內發現確診個案，請通知衛生單位進行全面消毒。

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