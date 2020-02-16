搶攻開學換機潮！　宏碁祭電競、新款10代輕薄筆電好康加碼





▲宏碁Nitro 5。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

今年開學受到疫情影響延後，宏碁（Acer）祭出電競、輕薄產品好康升級，不僅精選電競筆電及新款10代輕薄產品送好禮，因應疫情再加碼周周抽HiPoint UV紫外燈空氣濾淨器，並提供免費健診舊換新方案。

針對電競筆電，宏碁Nitro 5內建NVIDIA GeForce獨立顯卡，採用144刷新率及3毫秒反應時間，以及Predator Helios 300，採用可超頻的NVIDIA GeForce1660Ti等級以上獨立顯卡，內建第4代AeroBlade3D刀鋒速冷散熱技術、144刷新率及3毫秒反應時間，上網登錄送絕地求生遊戲下載序號。

▲宏碁Nitro 5。（圖／宏碁提供）

針對開學必備，宏碁推薦最新搭載第10代Intel CoreTM處理器的輕薄Swift 3、Swift 5，其中Swift 5內建MX250獨立顯示卡，重量僅990克，厚度只有14.95公釐，具14吋三面極窄邊框的觸控螢幕，屏佔比達86.4%，搭載第10代Intel Core i7-1065G7處理器、16GB RAM、512GB SSD售45900元。

▲宏碁Swift 3。（圖／宏碁提供）

另一款主力推薦的則是14吋輕薄Swift 3(SF314-57G)內建Intel Core i5處理器及MX250-2GB顯卡，具有8GB記憶體及512GB SSD，輕僅1.19kg，還有12.5小時電池續航力，購買再上網登錄還送Foodpanda優惠碼。

宏碁旗艦專售店從即日起到3月16日，推出Swift 3、Nitro 5、Aspire 7指定機種開學價，並享有SSD或RAM免費升級 ，並從即日起到2月26日推出健診換新機舊換新專案，最高下殺7000元，只要持Acer品牌桌機、筆電至宏碁服務中心即享免費健診，另有升級優惠及舊換新方案。

▲宏碁開學季因應疫情再加碼周周抽HiPoint UV紫外燈空氣濾淨器。（圖／宏碁提供）