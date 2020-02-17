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汽燃費完成「約定扣繳、電子帳單」　中壢監理站現辦送好禮

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▲汽燃費完成約定扣繳，現辦送好禮

▲汽燃費完成「約定扣繳、電子帳單」，中壢監理站現辦送好禮。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局中壢監理站17日表示，為響應環保、節能減碳政策，同時節省民眾持單臨櫃繳納時間，公路總局提供汽車燃料使用費更便捷的繳費方式，鼓勵申辦汽燃費「約定轉帳扣繳」或「電子繳款單」線上繳納。即日起至該站臨櫃申辦汽燃費「約定轉帳扣繳」或「電子繳款單」完成後，即可獲得精美小禮物(數量有限，送完為止) 。

中壢監理站站長吳金全指出，汽車燃料使用費是道路養護、修建和安全管理所需的經費來源，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車於3月、6月、9月及12月分季開徵，每年皆有民眾因疏忽未按時繳納，而逾期受罰。▲汽燃費完成約定扣繳，現辦送好禮

▲汽燃費完成「約定扣繳、電子帳單」，中壢監理站現辦送好禮。（圖／中壢監理站提供）

因此，公路總局為提供更便捷的繳費方式，鼓勵申辦汽燃費「約定轉帳扣繳」或「電子繳款單」線上繳納。「約定轉帳扣繳」申辦完成者，將於每年(季)汽燃費開徵繳納期限最後一日，在指定金融帳戶自動扣繳應納費額，只要帳戶預留足額款項，免擔心逾期或遺忘繳費。「電子繳款單」於開徵期前，監理機關會依車主指定電子信箱或手機號碼發送電子繳款單通知，手機接獲簡訊或電子郵件就可直接線上繳費，只要一支手機就能輕鬆搞定繳納義務。▲汽燃費完成約定扣繳，現辦送好禮

中壢監理站表示，即日起至該站臨櫃申辦汽燃費「約定轉帳扣繳」或「電子繳款單」完成後，即可獲得精美小禮物(數量有限，送完為止) ，申辦方式除採臨櫃外，也能透過監理服務網線上申辦(https://www.mvdis.gov.tw)， 歡迎車主多加使用。

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