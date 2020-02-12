▲臨櫃申辦汽燃費電子繳款單或約定扣款完成，桃監理站送好禮。（圖／桃監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園監理站12日表示，為鼓勵民眾善用網路繳費，即日起至臨櫃申辦汽燃費電子繳款單或約定扣款完成後，即可獲得骨瓷杯小禮物1份。站長林正郎說，申辦電子繳款單可避免遺失或收不到汽燃費繳款通知書之困擾，也省去奔波監理站或超商列印繳款書時間、交通等成本，讓繳納汽燃費更加e化、環保又便利，歡迎車主多加利用！

▲桃園監理站贈送的精美骨瓷杯小禮物1份（數量有限，送完為止，顏色不能挑）。（圖／桃監理站提供）

桃園監理站指出，「監理服務網」提供申辦汽燃費電子繳款單或約定扣款功能，服務全年無休，不用出門，讓網路替代馬路，節省交通及等待的時間，輕鬆完成申辦手續或繳費，申辦方式電子繳款單及約定扣款申辦方式為：

一、「電子繳款單」： (一)以電話或臨櫃提具申請資料，經由監理單位登錄。(二)自行連結監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw)/汽機車/燃料費/汽燃費電子繳款單申請登錄資料。一經登錄，車主所指定的電子信箱或電話將接獲啟用通知之認證信，於24小時內點選連結通過認證後隨即啟用。

二、「約定扣款」：(一)可連結監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw)/認識監理/下載專區/稅費規費費率文件下載/轉帳代繳汽燃費約定書，下載委託轉帳約定書送交監理機關申請。(二)或至監理服務網以自然人憑證加入會員，依序點選「汽機車」-「燃料費」-「設定約定扣款」，並登錄金融帳戶相關資料。

此外，桃園監理站推出自即日起至臨櫃申辦汽燃費電子繳款單或約定扣款完成後，即可獲得精美骨瓷杯小禮物1份（數量有限，送完為止，顏色不能挑）。

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