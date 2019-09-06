陸客限縮衝擊大！交部出手救遊覽車業　林佳龍：10月起免徵汽燃費　

▲交通部宣布遊覽車自今年10月起免徵汽燃費1年。（資料照）



記者蕭筠／綜合報導

大陸自8月1日起限縮居民來台自由行，嚴重衝擊全台觀光，為因應遊覽車業者受觀光旅遊市場結構轉變致營運困難，交通部預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1，規劃遊覽車自今年10月起免徵汽燃費1年，以協助業界紓困；交通部長林佳龍今（6）日也指出因遊覽車業受影響極大，故決定儘快實施1年免徵汽車燃料費，預估1輛車1年可少繳約3萬元。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



大陸限縮嚴重打擊台灣觀光，交通部繼砸下36億推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」後，再次出手救遊覽車業者，交通部表示，依據106年遊覽車營運狀況調查顯示，遊覽車客運業營運收入有持續下滑現象，再加上遊覽車因位處觀光產業鏈最下游，業者難透過調整租車價格吸收成本，或直接受惠政府相關觀光補助，為此決定預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1，自108年10月起免徵遊覽車汽燃費1年，以緩和遊覽車產業所受衝擊。

交通部長林佳龍今日出席交通科技產業會報成立大會後受訪時指出，交通部已決定針對遊覽車業實施1年免徵汽燃費，若以數量最多的汽缸排氣量7,200cc至8,000cc遊覽車來看，預估每車1年可少繳3萬元。此修正草案也將自刊登行政院公報隔日起預告14天，預告期間仍歡迎各界提供意見，交通部將納入法規修正參考。

2018年國內汽車燃料使用費實際徵收約523.9億元，其中遊覽車部分實收4.35億元，約佔總數0.8%，而遊覽車均為柴油車，依照不同汽缸排氣量計算，每車、每季徵收2,835元至10,395元不等，其中以7,200cc至8,000cc之遊覽車居多（占41%），其每車、每季徵收6,872元。此次遊覽車業減免全額1年，預估國庫汽燃費收入將減少4.35億，以7,200cc至8,000cc之遊覽車計算，每車、每季減徵6,872元，1年可減徵27,488元。