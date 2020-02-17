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藝術家設計Face ID專用N95口罩　印下半臉騙過臉部辨識

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▲▼Face ID專用N95口罩。（圖／取自faceidmasks.com）

▲藝術家設計Face ID專用N95口罩。（圖／取自faceidmasks.com）

記者王曉敏／綜合報導

近期由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，口罩成為人們出門或搭乘大眾運輸工具必要的配備，網路上也因此掀起一波「戴口罩無法解鎖Face ID」的話題。為此，國外設計師設計一款客製化的N95口罩，讓用戶在配戴口罩的情況下也能解鎖手機，其方法就是「將下半臉印在口罩上」。

視覺藝術家巴斯金（Danielle Baskin）昨（16）日在推特上發布其N95口罩設計，將人們的下半部臉印在N95口罩上，使其能在保護用戶免受病毒侵襲，同時也能解鎖手機，並隨貼文附上了相當嚴肅且正經的訂購網站。

▼Face ID專用N95口罩可課製化。（圖／取自推特）

▲▼Danielle Baskin設計Face ID專用N95口罩。（圖／取自推特）

網站表示，欲訂製口罩的用戶需先透過其網站的App上傳照片，並建議照片在白天拍攝，「自然採光效果最佳！」。隨後用戶可自行在預覽圖上進行調整，以確實對齊臉部，接著他們便會將設計好的下半部臉印在N95口罩上。根據網站上的資訊，他們將使用天然染料製成的墨水，無毒且不影響透氣性。

由於新冠肺炎疫情在全球延燒，部分國家及地區皆出現口罩短缺的情況，為此，該訂購網站的下方也承諾，在口罩缺貨的的時期，他們不會開始製造該產品。用戶可以40美元（約新台幣1200元）的價格訂購，目前該產品仍在「開發中」。

不過網站上的QA問到是否為玩笑，回答寫道：「是。也不是，我不確定。但病毒不是玩笑的。」並呼籲人們勤洗手及盡速研製疫苗，換句話說，巴斯金並非真的要製造這些口罩，而其目前擁有的N95口罩都是2016年為使用化學藥品購入。

不過事實上，Face ID主要是仰賴3D立體影像感測技術，因此將臉部印在口罩不見得可以解鎖成功。

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