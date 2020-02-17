花13萬網購1萬個口罩！ 他收貨「一大箱催情藥」…邪笑出招反擊

▲他在朋友圈花3萬人民幣買口罩。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州一位男子日前近日在朋友圈見到有人賣口罩，便花3萬元人民幣（約新台幣13萬元）買了1萬個，結果收到包裹後打開一看，裡面竟全是催情的成人用品「口香糖」，當場傻眼。於是，他找到對方要求退款，卻被對方以要核實情況為由不了了之。

據《看看新聞》報導，廣州一位陳姓市民從事外貿工作，近日因為不少合作的公司需要大量口罩才能復工，於是他開始四處打聽哪裡能買到口罩，結果就在朋友圈看到有人賣，「那人說有現貨幾萬個，要的話就下定轉錢過去。」

陳男說，因為對方是自己的微信好友，雖然不熟，但也因此多了一份信任，「每個口罩3元人民幣（約新台幣13元），一共買了1萬個。」他直接轉錢給對方後，便一直催促對方發貨，但一拿到手就驚覺得不對勁，因為只拿到一箱，「這能裝下1萬個口罩？」

▲他網購1萬個口罩，收貨一整箱情趣用品。（圖／翻攝自看看新聞）

「2千個一箱起碼5個箱子，就覺得有問題所以反復核定，發現確實是我的包裹。」陳男氣炸表示，而且裡面根本不是口罩，而是成人用品「口香糖」。

隨後，他找到了對方要求退款，竟被對方要求核實情況，之後就不了了之。於是，陳男開始訊息轟炸，還使出了絕招，「詐騙口罩被判刑罰款的影片給他看，叫他考慮清楚儘快把錢發過來。」

最終，對方將3萬元人民幣完璧歸趙。雖然沒有造成經濟損失，但陳男認為，應該將自己的遭遇告知更多人，以免他人上當受騙。

其實類似的情況並不少見。今年1月26日至27日，廣州韋姓男子過發佈虛假訂購口罩資訊，並用虛假的醫療器械企業營業執照和快遞單號，短短2天內先後騙得4名被害人款項共計122500元人民幣（約新台幣52.2萬元）。對此，白雲區法院近日判決，韋男被判處有期徒刑4年，並處罰金3萬元人民幣（約新台幣12萬元）。