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中部首例白牌車司機染新冠病亡　彰化夜店暫停營業13天防疫

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▲彰化有夜店落實防疫消毒，率先暫停營業。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化有夜店落實防疫消毒，率先暫停營業。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣地區因為新冠肺炎疫情，教育部公布延長寒假到25日開學，甚至有大學延後到3月2日開課，在16日出現第一例61歲白牌車司機載運中港澳旅客，無出國旅遊史卻染病併發敗血症過世，彰化地區就有夜店率先落實防疫，也貼出公告「為保護客人及員工安全 避免此波新冠肺炎疫情擴散， 自2/17-2/29日暫停營業」。

該名白牌車司機有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，1月27日出現咳嗽等輕微症狀，7天後送醫，並於15日晚間併發敗血症死亡。中央流行疫情指揮中心16日公布最新疫情，新增2例確診，除出現第1例國內死亡案例，其弟弟也被確診。

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日公布中部首起死亡案例。（圖／記者李毓康攝）

這個狀況讓彰化地區民眾感到擔心，由於中央流行疫情指揮中心1月27日曾公布國內第5例及第8例確診個案，為彰化1對夫妻，發病期間曾到過彰化市內2處店家、1處菜市場購物，衛生局得知後緊急全面消毒，將接觸69名人員進行14天自主健康管理情形追蹤，所幸均無異狀。

不過經過昨晚中央流行疫情指揮中心的公布後，彰化有家夜店也貼出暫時停業公告，將防疫措施做到確實，有網友說，這家夜店以前生意不錯，最近有可能因為新冠肺炎疫情生意有受影響，再加上是閉密空間來往人群多，因此才貼出暫停營業的公告，不過也有網友說，能有業者站在民眾角度，為防疫把關，真的很難得。

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