全國75折！　廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

▲恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣州恆大集團宣佈，自明（18日）起至2月底，全國在售樓盤住宅（含公寓及商業大樓），可享75折優惠。公開資訊顯示，除75折優惠外，還在首付及貸款等環節，給出不同程度的額外優惠。其中，單棟樓銷售率達90%以上，可再享額外94折優惠，至於三個月內付清全款，則可享93折優惠，總計最低折扣可達66折。

▲廣州恆大集團將推全國在售樓盤75折活動。（圖／翻攝網易財經）

外界分析，恆大推最大優惠是為緩解庫存壓力，並回籠現金流。《網易財經》報導，財經評論員嚴躍進表示，打折促銷是房企在市場略顯悲觀的時候，主動搶佔市場的行為，同時在企業資金面有壓力時，主動改善現金流，這都是當前房企需要積極去做的內容。

▲網友流傳，恆大集團宣布史上最大優惠前後價格不一。（圖／翻攝新浪財經）

《新浪財經》報導，外界質疑，恆大的打折優惠背後，或只是一種商業策略。報導稱，網友發現，位於廣東東莞的恆大翡翠華庭，促銷前原價為每坪23萬元新台幣，宣佈75折特大優惠活動後，均價竟上漲至每坪28.8萬元新台幣，經網友推算，75折的優惠活動竟變成95折。

此外，為降低新冠肺炎疫情衝擊房產業，恆大地產集團營銷副總裁劉雪飛16日提到，自1月底開始，房企紛紛關閉售樓部，銷售受到重大衝擊，因此，恆大於2月13日率先全面實施網上銷售。

劉雪飛提到，自全面實施網上銷售以來，三天內認購房屋47500套，房屋總價值約580億元人民幣（約2,726億元新台幣），全國600多個待銷售樓盤均獲認購，最高的一個樓盤認購了870套。