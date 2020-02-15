台南37區衛生所加入口罩販賣行列　衛生局：週日服務不打烊

▲台南市各衛生所已完成口罩分裝整備工作，2月16日起全市37區衛生所都可以買口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

好消息！台南37區衛生所加入口罩販賣行列！自實名制口罩販售上路後，有民眾跟市府反映，有些健保藥局星期日沒有營業，買不到口罩，民眾的心聲市長黃偉哲聽到了，為服務廣大市民朋友及做好自我防護，自2月16日起，台南市37個衛生所加入口罩販賣，每周可增加64750片銷售量，與民眾一起抗疫。

台南市衛生局指出，口罩販賣時間為上午10時至12時止（除南化、龍崎區衛生所原有服務時段外），民眾購買前可以先來電詢問或親自洽詢，各區衛生所地址及電話請上衛生局網站查詢（https://health.tainan.gov.tw/page.asp?nsub=A0A300）。目前全台南市各衛生所已經於2月15日上午收到口罩並整備分裝完成，預定16日準時開賣口罩。

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衛生局提醒民眾，實名制口罩販售上路，請民眾持健保卡購買，身分證字號末碼雙號者（0、2、4、6、8）於每週二、四、六購買；單號者（1、3、5、7、9）可於每週一、三、五購買；週日則開放全民皆可購買，一周買1次，下次要間隔7天。

市長黃偉哲再次呼籲市民朋友們，口罩留給需要的人，「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾無須戴口罩，如果外出散步、購物、逛街，建議配戴棉布口罩、活性碳口罩等一般防塵口罩。節省1片防疫口罩，就能讓防疫戰力增加1分；讓資源發揮最大效用。