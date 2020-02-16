受困鑽石公主號「父親咳血」！台男求救蔡英文…2人都確診新冠肺炎

▲在鑽石公主號內艙隔離的台籍父子均確診罹患新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

郵輪鑽石公主號上不斷傳出新冠肺炎（COVID-19）確診的案例，讓上面的台人不斷向政府求救。日前有名台男向媒體求救，他與父親被關在沒有窗戶的內艙，父親更是咳血出來，希望政府能夠先將父親接回，「我能讓日本政府繼續隔離檢疫。」不過，過沒多久，2人先後在14日、16日確診新冠肺炎。

這名台男10日晚間透過電話向《中央社》指出，他與80多歲的父親同住內艙，房間內沒有窗戶，2人連日咳嗽，父親甚至咳出血來，讓他感到相當害怕，且船上的病例不斷增加，「在這無陽光、無新鮮空氣的內艙，真的要求不多，至少先讓家父出去，下船隔離。我能讓日本政府繼續隔離檢疫，希望您（總統蔡英文）給予協助。」

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經過多方斡旋，咳血的老翁14日終於下船，但已被確診罹患新冠肺炎，寫信求救總統的男子16日也確診罹患新冠肺炎。這名男子16日再度說明，目前唯一的心願，是能夠與父親在同一家醫療機構接受治療，好能夠就近照顧父親。

據了解，男子的母親去年過世，為了轉換心情，帶著父親旅遊散心，訂了郵輪套餐，沒想到原訂4天就會結束的行程，卻拖了這麼久。根據最新消息，截至16日為止，鑽石公主號上共有355例確診新冠肺炎的案例，數量直逼船上3700人的10％，且16日新增的病例為70例，其中有38例沒有出現症狀。

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