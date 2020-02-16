台東縣特種搜救隊整裝參訓5天　搜救能力再躍進

▲▼ 台東縣特種搜救隊整裝參訓，行前縣長饒慶鈴親慰勉期成為縣民後盾（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

為提升台東縣特搜隊救援搜索能力，46名特搜隊成員及特搜犬-凱弟於16日啟程前往南投縣竹山消防署訓練中心接受為期5天的地震災害搜索救援訓練，台東縣長饒慶鈴特別於出發前至消防局慰勉訓練人員，並贈送飲品，也希望大家訓練學習確實，成為縣民生命財產最強後盾。

鑑於近年來台南市、花蓮縣等地發生嚴重地震災害，造成重大人命傷亡，消防局於107年至108年期間積極爭取花東基金經費增購各項特種搜救救災裝備器材外，亦積極辦理各類災害搶救訓練，期藉由平時的訓練提升台東縣特種搜救隊地震災害救援能力及強化重大災害處理能力。此次消防署辦理的地震災害搜索救援訓練內容安排有搜救犬瓦礫堆搜尋、支撐、切割與破壞、侷限空間立坑救援、低所救助、傷患下送等，課程內容是依據國際搜索與救援指南（INSARAG）國際搜救隊能力分級評測表（13.2搜救犬搜索、13.3切割與破壞、13.5支撐和固定、13.6繩索技術）進行。

饒慶鈴除了鼓勵45位隊員認真確實受訓並表示，在得知各位特搜隊同仁即將前往竹山消防訓練中心參加為期5天的地震災害搜索救援訓練後，出發前一定要來為大家加油打氣，尤其其中包含義消及國際救難組織的志工，感謝您們放下手邊工作，參與這5天的訓練課程。

台東縣消防局長管建興說明，目前台東縣特種搜救隊編組成員有99名，其中成員有消防人員63名、義消21名、民間團體15名及特搜犬6隻，本縣也是消防署國際人道救援任務的輪值縣市之一，搜救隊除了平時執行縣內各種災害搶救外，國內外若發生重大災害時，可立即整備完成前往支援災害搶救工作。為因應消防署推動全國各級搜救隊伍能力分級檢測，此次訓練將汲取消防署特種搜救隊在國際搜救隊能力分級評測（INSARAG External Classification, IEC）認證實務的寶貴經驗，期能藉此經驗交流傳承，迅速提升台東縣特種搜救隊對此認證過程的了解，逐步與國際接軌，並以成為通過聯合國國際救援隊伍分級測評(IEC)「重型搜救隊」為目標。

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