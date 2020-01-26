　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

921地震土耳其火速50小時救援　台灣搜救隊待命隨時救援「土耳其震災」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼土耳其24日規模6.8強震，搜救團隊救出受困民眾。（圖／路透）

▲土耳其24日發生規模6.8強震，台灣搜救隊已經待命隨時前往支援。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

1999年台灣遭遇921大地震的巨大災難，土耳其搜救隊隔天抵達台灣，並於震後50小時救出一名生還者，不少民眾得知土耳其日前遭逢6.8強震後，紛紛表達希望救助土耳其。對此消防署指出，台灣的特種搜救隊已做好整備，隨時待命前往土耳其支援，只待外交部通知。

土耳其在24日遭遇規模6.8強震，造成至少29人死亡、1466人受傷重災區艾拉齊省（Elazig）有超過10棟建築物倒塌，還有超過20人受困待救。根據《中央社》報導，內政部消防署官員指出，特種搜救隊已做好支援整備待命，現在已經通知外交部，等候相關的通知。

1999年921大地震來台救難的搜救隊員艾揚（Emre Ayan），在2019年921地震20周年在土耳其接受《中央社》訪時表示，「我非常肯定，當我們需要幫助的時候，台灣人也會前來幫助我們。」

▲▼土耳其6.8強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其6.8強震，重災區超過10棟房屋倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

駐土耳其代表處（駐安卡拉台北經濟文化代表團）在社群網站臉書（Facebook）向土耳其政府及人民致上最深哀悼，也呼籲在土耳其的國民多注意防疫和防震措施，有任何情況請隨時與駐土耳其代表處聯絡。

已歸化台灣的原土耳其藝人吳鳳也貼文表示，921大地震時土耳其救難來台灣提供協助，後來土耳其發生地震，台灣也派員前往救援，土耳其與台灣維持很友好的關係。這幾天很多粉絲問他如何捐款，他身為土耳其人，替土耳其人民感謝台灣人民。

駐土耳其代表處說，已接到許多民眾詢問如何捐款幫土耳其賑災，民眾可透過土耳其「紅月會」（Turk Kizilay）捐款。

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

膽小鬼慎入！日本京都「不可思議旅館」　11種主題還可調恐怖度

地上丟爆米花引誘　怪人「開車輾死成群海鷗」留下10屍體逃逸

921地震土耳其火速50小時救援　台灣搜救隊待命隨時救援「土耳其震災」

不斷更新／日本確診第4例武漢肺炎！40多歲男陸客　各國疫情一次看

快訊／日本確診第4例武漢肺炎病例　赴日旅遊男性陸客

武漢肺炎全球病例「即時戰情儀表板」上線　約翰霍普金大學提供資訊更新

「零下3度冷空氣灌入」　關東甲信明午後恐降大雪…平原地區注意積雪

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

膽小鬼慎入！日本京都「不可思議旅館」　11種主題還可調恐怖度

地上丟爆米花引誘　怪人「開車輾死成群海鷗」留下10屍體逃逸

921地震土耳其火速50小時救援　台灣搜救隊待命隨時救援「土耳其震災」

不斷更新／日本確診第4例武漢肺炎！40多歲男陸客　各國疫情一次看

快訊／日本確診第4例武漢肺炎病例　赴日旅遊男性陸客

武漢肺炎全球病例「即時戰情儀表板」上線　約翰霍普金大學提供資訊更新

「零下3度冷空氣灌入」　關東甲信明午後恐降大雪…平原地區注意積雪

趁妻懷孕偷吃未成年女星！　東出昌大廣告全下架、小三戲份刪光消失

不爽軍中練刺槍術「沒子彈應該撤退」　網笑：是不是拿不起槍？

獵人的房間擺設總是樸實無華...強者神還原《MHW》2公尺大劍掛牆上！

大聯盟近10年邁向「飛球世代」　全壘打屢屢創新高

全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

國際熱門新聞

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

門上貼「不要去樓上」！進屋驚見3兄妹屍體

他大啖「蠕動灰幼鼠」　沾醬「直送嘴」爽笑比讚

921土耳其火速來台救援　台救難隊待命赴土

高中生逼同學賣春14次爽撈2萬

美1500萬人染流感　釀2萬人亡

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

更新／日本確診第4例武漢肺炎！各國疫情一次看

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

觀光簽避難！武漢女攜家族飛大阪

日本捐贈100萬口罩　今抵達成都

美確定撤僑　28日專機送回舊金山

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

遊民裹毯睡街頭　遭29歲詭男槍殺

更多熱門

相關新聞

土耳其強震29死　2歲半女童獲救

土耳其強震29死　2歲半女童獲救

土耳其24日晚間8時55分（當地時間）發生規模6.8強震，造成至少29人死亡、1466人受傷，重災區艾拉齊省（Elazig）有超過10棟建築物倒塌，還有超過20人受困待救。外媒報導，搜救團隊最新救出一名婦人以及她懷中2歲半的女兒。

土耳其東部6.8強震　增至21死逾千人受傷

土耳其東部6.8強震　增至21死逾千人受傷

土耳其強震無台人傷亡　外交部：持續關注後續救災

土耳其強震無台人傷亡　外交部：持續關注後續救災

土耳其6.8強震18死

土耳其6.8強震18死

外送員對食物吐口水！被求處18年

外送員對食物吐口水！被求處18年

關鍵字：

921土耳其震災土耳其救難隊搜救隊紅月會

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

武漢返台男台中逛街　家門被撒冥紙

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面