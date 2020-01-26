921地震土耳其火速50小時救援　台灣搜救隊待命隨時救援「土耳其震災」

▲土耳其24日發生規模6.8強震，台灣搜救隊已經待命隨時前往支援。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

1999年台灣遭遇921大地震的巨大災難，土耳其搜救隊隔天抵達台灣，並於震後50小時救出一名生還者，不少民眾得知土耳其日前遭逢6.8強震後，紛紛表達希望救助土耳其。對此消防署指出，台灣的特種搜救隊已做好整備，隨時待命前往土耳其支援，只待外交部通知。

土耳其在24日遭遇規模6.8強震，造成至少29人死亡、1466人受傷重災區艾拉齊省（Elazig）有超過10棟建築物倒塌，還有超過20人受困待救。根據《中央社》報導，內政部消防署官員指出，特種搜救隊已做好支援整備待命，現在已經通知外交部，等候相關的通知。

1999年921大地震來台救難的搜救隊員艾揚（Emre Ayan），在2019年921地震20周年在土耳其接受《中央社》訪時表示，「我非常肯定，當我們需要幫助的時候，台灣人也會前來幫助我們。」

▲土耳其6.8強震，重災區超過10棟房屋倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



駐土耳其代表處（駐安卡拉台北經濟文化代表團）在社群網站臉書（Facebook）向土耳其政府及人民致上最深哀悼，也呼籲在土耳其的國民多注意防疫和防震措施，有任何情況請隨時與駐土耳其代表處聯絡。

已歸化台灣的原土耳其藝人吳鳳也貼文表示，921大地震時土耳其救難來台灣提供協助，後來土耳其發生地震，台灣也派員前往救援，土耳其與台灣維持很友好的關係。這幾天很多粉絲問他如何捐款，他身為土耳其人，替土耳其人民感謝台灣人民。

駐土耳其代表處說，已接到許多民眾詢問如何捐款幫土耳其賑災，民眾可透過土耳其「紅月會」（Turk Kizilay）捐款。

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