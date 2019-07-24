地震晃到大樓倒塌變鬆餅…死傷慘烈！搜救隊加強訓練24小時人命搶救

▲2016年2月6日凌晨，維冠金龍大樓因地震而倒塌，115人死亡、96人輕重傷，近300人無家可歸。（圖／記者林悅翻攝）

記者孫于珊／台北報導

近年重大災害頻傳且規模不斷擴大，尤其是遇到6級以上的地震，死傷更是慘重。有鑑於此，台北市搜救隊於24日中午12時起至25日中午12時止，在內政部消防署南投竹山訓練中心辦理「24小時不間斷動員演練」。消防局長吳俊鴻指出，為提升重大地震等災害的搜救能力，特自今年6月10日起辦理第10期基礎搜救訓練，並於7月24日中午12時辦理結訓演練。

▲台北市搜救隊在進行「24小時不間斷動員演練」。（圖／記者孫于珊翻攝）

2016年2月6日發生芮氏規模6.6地震，台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，造成115人死、96人傷；2018年2月6日也發生芮氏規模6.0地震，花蓮市內4座樓房傾斜、倒塌，包括統帥大飯店大樓1、2樓、雲門翠堤大樓嚴重傾斜，造成17人罹難及近300人受傷。因此這次演練情境是模擬重大地震大樓倒塌成鬆餅狀態的堆疊情狀，且有人員受困，而搜救隊要立即趕赴現場，並於自給自足的情況下進行長達24小時不間斷的緊急救援行動。

▲位於花蓮市中心原高11層樓的統帥大飯店，因2018年的一場地震，1到3樓塌陷被埋。（圖／記者季相儒攝）

消防局表示，台北市搜救隊於2000年9月21日正式成立，第1期成員計64名均前往美國接受符合聯邦緊急應變總署搜救隊相關課程訓練，更將訓練課程模組帶回台灣，而後除了自行辦理搜救人員訓練，也協助紅十字會及其他縣市辦理。

搜救隊成立至今已執行多次國際人道救援任務，例：2004年印尼海嘯、2008年中國四川省汶川縣震災、2011年日本311震災暨海嘯等；同時也執行台北市各項災害搶救，及多次支援其他縣市救援任務，可說是我國救災經驗最豐富的搜救隊！

▼為持續精進搜救戰力，搜救隊加強訓練，演練項目包括：指揮幕僚作業等。（圖／記者孫于珊翻攝）

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