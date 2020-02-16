馬來西亞禁止「威士特丹號百名乘客」入境　全面拒絕中國來的郵輪

▲停靠柬埔寨的「威士特丹號」郵輪。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

荷美郵輪所屬的「威士特丹號」（MS Westerdam）13日停靠柬埔寨，然而，船上一名美籍公民下船後搭機前往馬來西亞，卻被發現對於新冠肺炎（COVID-19）的結果呈現陽性。馬來西亞副首相今（16）日宣布，即日起禁止任何從中國港口出發或停靠的郵輪入境，其中也包括威士特丹號乘客。

《星洲日報》報導，馬來西亞副首相旺阿茲莎16日宣布，政府今日開始全面禁止從中國港口出發，或曾停靠在中國港口的郵輪進入大馬。她還補充，考量到威士特丹號的乘客曾接觸過第22例確診，也就是83歲的美籍女公民，船上乘客也不得進入大馬。

威士特丹號原本載有1455名乘客與802名船員，被包含台灣的5國拒絕，海上漂流14天，13日終於停靠在柬埔寨，由於當時部分檢驗結果都為陰性，船上成員也陸續下船並搭機。回到14日，第一批145名的乘客獲准下船，隨後搭機前往吉隆坡轉機，也有部分人抵達新加坡或他國。

現階段，威士特丹號有236名乘客與747名船員還在船上。荷美郵輪與柬埔寨當局原本要求，馬來西亞應該重新檢驗美籍婦人是否真的確診。對此，旺阿茲莎表示，大馬已替老婦檢驗兩次，結果都為陽性後才宣布她確診。

旺阿茲莎認為，柬埔寨沒有檢驗郵輪上的所有人士，僅是對20人採取抽樣式的檢驗，大馬當局只是做好自己該做的職責。