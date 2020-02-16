全世界都反中？日議員「扣薪1300」暖助抗疫　感動陸網友：恩情難還

▲ 日本藥妝店掛上「中國加油」、「武漢加油」的海報。（圖／翻攝自「股市女人」微博）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）疫情在大陸各省延燒，截至15日止，已累計6萬8425例確診病例。隨著日本官方、民間陸續發起捐款、提供防疫物資援助後，許多大陸民眾都對日本重新改觀，中日關係有望回暖；不過同時，這次的疫情卻也讓兩岸關係進一步惡化，一篇「疫情過後，是時候收拾台灣了」的文章近日就在大陸社交媒體上瘋傳。

綜合外媒報導，疫情發生後，日本陸續對大陸釋出種種善意，不少民間機構在2月初捐贈口罩、體溫計、醫療用品等防疫物資到大陸湖北、遼寧、浙江等地，還在紙箱上印著打氣、鼓勵的詩句。街道上掛滿了寫著「中國加油」、「挺住！武漢」等標語，就連東京地標「天空樹」也都特別點亮代表中國的紅色燈光，以及代表健康寓意的藍色燈光，為大陸人民祈福。

一名日本14歲少女日前身穿中國旗袍，在池袋西口公園舉行的「東京燈會滿月祭2020」活動上為武漢募款，並將募得的50多萬日圓轉交中共駐日大使孔鉉佑。這項舉動溫暖許多大陸網友，大讚她是「最美日本女孩」。

▲ 一名日本女孩懷抱捐款箱，拼命向路人鞠躬為武漢抗擊新冠肺炎募集資金。（圖／翻攝自環球網）

除此之外，日本執政黨自民黨幹事長二階俊博10日晚間也在記者會上透露，由於新冠肺炎疫情擴大，自民黨國會議員討論後，決定每人下個月的經費統一扣除5000日元（約新台幣1365元），將這筆金額累積起來捐給中國，幫助他們對抗疫情。

來自日本民間、官方這一系列的援助行動，讓許多原先一直抱持強烈反日情緒的民眾改觀，紛紛表示「感受到日本人民的友善，中國人不會忘記患難時伸出援手的朋友。」、「中國人講究恩怨分明。這次，我們確實要對日本大聲說一句：謝謝！日本你這麼做，讓我們中國怎麼還禮呢？」。

中日關係有機會更進一步之際，兩岸關係卻因為疫情降至冰點，大陸網友留言痛批，台灣在疫情爆發的第一時間禁止口罩出口、要求陸客限期離境，這種行為簡直是「落井下石」、「泯滅人性」，感嘆「近鄰不如遠親」。甚至有篇「疫情過後，是時候收拾台灣了」的文章在社交媒體被大量轉發，只見內文寫道，「叛逆的孩子，一而再，再而三，越走越遠。既然苦口婆心的教育不起作用，一次次的『送溫暖』不靈了，那就要考慮該用『家法』 了。」

▼ 台灣禁止口罩出口，引起大陸網友不滿。（示意圖／記者呂佳賢攝）