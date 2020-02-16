陸紀委「突襲」官員防疫　抓包「假造工作日誌、偷懶亂隔離」

▲武漢封城已近一個月，各類車輛進出受嚴格管制。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎爆發以來，大陸越來越多官員因違反工作紀律、履職不力被究責，中紀委國家監委16日再公布六起案例，黃岡市繼「一問三不知」的衛健委主任被免職後，再有一名副縣長因對密切接觸者集中隔離指令「打折扣、搞變通」，被免去職務、立案審查。

根據陸媒報導，疫情發生後，湖北省委、省政府決定由省領導分片聯繫督導和領導各市州疫情防控工作，負責督導黃岡的是湖北省委常委、省紀委書記、省監委主任王立山，他在2月11、12日「突襲」黃岡兩個疫情防控指揮部，檢查密切接觸者的隔離情況。

「突襲」檢查之後的2天，黃岡蘄春縣副縣長丁納新便被免職、立案調查，並名列通報案例的第一名，通報中指出，丁納新履行主體責任不力，組織領導不到位，在執行「四個集中」防控措施中存在不作為問題，對密切接觸者集中隔離指令打折扣、搞變通，工作推進嚴重滯後。

還有三個案例來自十堰市，通報指出，丹江口市人大副主任王公華作風漂浮，對自己包聯的均州路辦事處防控工作不重視，底數不清，編造虛假工作日誌，受到黨內嚴重警告處分；鄖西縣政協黨組書記、主席王緒桔不認真落實防控工作要求，不深入一線督導，其包聯的河夾鎮人員管控、店鋪管理、政策宣傳等防控措施浮於表面，受到黨內警告處分；鄖西縣人大黨組副書記、副主任鄭忠坦履行防控責任意識不強，工作浮於表面，僅通過電話、短信遙控聯繫其包聯的店子鎮防控工作，未到該鎮實地督查，受到黨內警告處分。

另外兩個案例來自恩施州，公報提到，宣恩縣椿木營鄉黨委、政府對武漢返鄉人員管控不力，對群眾聚集活動勸阻制止不力，轄區內發生多起群眾聚集操辦「白事」，鄉黨委書記尤浩被免職，並受到黨內嚴重警告處分；鄉長徐兆海受到黨內嚴重警告處分；利川市毛壩鎮黨委、政府落實防控工作部署不力，導致重點人員漏排漏報，轄區內發生多處群眾聚集，造成嚴重不良社會影響。鎮黨委書記劉宇被免職，並受到黨內嚴重警告處分；鎮長陳粟受到黨內嚴重警告處分。

對於這六起被懲處的案例，許多大陸網友都拍手叫好，認為「突襲」檢查的效果非常良好，留言支持繼續調查，「支持暗訪，嚴查嚴辦！」「哪裡疫情嚴重，哪裡就有腐敗不幹實事的幹部。」「疫情面前還敢懶政，該免。」「從這次經驗可以發現，表演式的檢查工作應該禁止。」