返台包機最優先名單「血友病童」媽是陸配！臉書感謝信曝光網戰爆

記者陳政錄／綜合報導

首批247名武漢台商包機返台爆出名單爭議後，下批被我海基會列為「最優先名單」的血友病童受各界關注，但在疫情持續、兩岸對立升溫下，病童母親的陸配身分也被網友拿出來公審。有網友在PPT貼文爆掛，表示根據病童母親在臉書的「公開感謝信」和動態時爆內容，發現他們在湖北「生活過得還行」，還疑似韓粉「不斷歌誦大中國。」

▲2月3日晚，滯留武漢台灣人抵達桃園機場，但因未有血友病童在內，協助協商的資深台商徐正文也表示，該人員名單不在救援會掌握，引發外界討論。（圖／徐正文提供）

《ETtoday新聞雲》查找馬姓陸配臉書，動態時報內容和個人訊息多已隱藏，簡介相片處則有貼有國旗紋身貼紙，打上「高雄加油」口號的照片發布。根據網友截圖，該血友病童母親在日前發表一封「公開感謝信」，內容大致是「認為最近有些新聞報導不實，希望放下政治色彩以百姓安危優先。」

▲血友病童媽媽臉書貼文。（圖／翻攝自PPT）

公開感謝信中表示，馬姓陸配春節前帶著小孩，回到湖北看望重病的父親，2月9日回台，因當初「不知道病毒消息」、「沒有想到會有現在如此嚴重的地步」，所以只帶了三劑藥回來（一周一劑），不料遇到封城、飛機也停飛。

媽媽進一步解釋，當初沒搭上2月3日的第一班包機，「並不是沒有通知我」，而是當天中午11點多才通知下午2點藥到機場，因為路程和醫院體檢證明，「時間趕不上」，所以改安排在原定2月5日的第二批，後來被取消後，才由各方人士協助下，先解決孩子的用藥問題。

只是在貼出感謝信後，網友繼續挖出該名陸配近幾日的貼文，表示她不但轉發親中人士楊博裕說「我是中國人」的文章，還發表如「鮮奶比台灣好喝」等言論。

網友在16日半夜貼文後，迅速引起眾人討論，有網友說，「所以急著要人救 是假新聞嗎?」，質疑「小孩不知道什麼國籍」、「年前武漢新聞都報這麼久了，沒警覺」、「看起來過得挺滋潤的呀」、「又是兩邊好處都用的陸配和陸配子女」，要他們「好好待在中國」；但也有人說「起飛前幾個小時才通知 其實就是故意不讓你上飛機阿」，並呼籲不要因為亂帶的風向，影響真正需要回台的人。

▼血友病童媽媽臉書貼文。（圖／翻攝自臉書、PPT）