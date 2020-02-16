網控寶瓶星號遊客沒戴口罩趴趴走：很多個跑出來，不敢出門！　縣府回應了

▲ 麗星郵輪「寶瓶星號」近日停靠基隆港。（圖／記者林振民攝）

記者陳俊宏／綜合報導

防範新冠肺炎（COVID-19），寶瓶星號日前抵達基隆港，經128人採檢送驗後，檢測結果均為陰性，因此船上1700多名旅客得全數下船返家，並自主健康管理14天。不過，有雲林縣網友發文稱，「該居家檢測就不要在莿桐街上叭叭走（趴趴走），別讓莿桐鄉民變成疫區。」對此，雲林縣政府今天（16日）也做出回應。

中央流行疫情指揮中心呼籲，這些旅客於自主健康管理期間，應儘量避免外出，如果需要外出應全程戴外科口罩，及落實呼吸道衛生與咳嗽禮節。

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而有網友15日在「莿桐人。社交圈」臉書社團說，「有從寶瓶號回莿桐的鄉親，請潔身自愛，良心道德，該居家檢測就不要在莿桐街上叭叭走，別讓莿桐鄉民變成疫區。我會怕到不敢出門，鄉長請關心鄉民。」其他網友也留言，「我也有看到，還沒戴口罩」、「莿桐很多個都跑出來。。還有跑去泡茶。」

▼網友發文內容。（圖／翻攝「莿桐人。社交圈」臉書社團）

對此，雲林縣政府表示，有關「莿桐社交圈」社群有人反映，有寳瓶號乘客未載口罩在街上趴趴走，依中央流行疫情指揮中心8日公布寶瓶星號旅客採檢圴為陰性，可返家並自主健康管理14天；自主健康管理者需盡量避免外出，如因上班等因素仍須外出，應全程配戴外科口罩、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚各量一次體溫，期間如有出現不適症狀，必須撥打1922專線並依指示就醫。



縣府說，故該船乘客並不像居家隔離、檢疫個案不得離開居住處所；至於如有未戴口罩即出門情事，請發現民眾撥打1922或雲林縣衛生局防疫專線（05）5345811具體反映，衛生局將即刻派員實際了解，依法處理。衛生局再次提醒民衆勿任意散布疫情訊息，造成民眾恐慌，以免觸法遭罰。