樓梯間強拉女鄰居進門...桃園男脫褲噁喊「想跟妳好」　她崩潰掙扎：我很痛

▲阿傑將女鄰居強行拉進屋內。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）愛慕鄰居「花花」，某天看到對方拿著洗好的衣服要回家，竟然就強行將對方拖入家中，企圖性侵，儘管花花死命掙扎，卻仍是遭對方強制抱入屋內，過程中阿傑還一度毆打花花，行徑相當誇張。所幸，花花急中生智，告訴阿傑自己全身都痛，希望先去醫院，才因此逃過一劫。對此，桃園地院審理後，依強制性交未遂罪判阿傑3年徒刑。

判決指出，阿傑與花花是鄰居，但他卻於某日清晨，看到花花抱著洗完的衣服回來後，假意說要幫忙拿衣服，接著在經過自家門口時，隨即將花花的衣物往家中一丟，還伸手拉住對方並要求對方跟他進到家中聊天，而過程中花花不斷掙扎，甚至還遭到阿傑的毆打。

阿傑將花花拖入家中後，先是說了一句，「我想要跟你好」，隨即就將衣褲給脫下，而害怕極了的花花只能鼓起勇氣說，「我受傷很痛，先帶我去看醫生，回來在那個」希望可以藉此讓阿傑收手。阿傑聽完之後雖然點頭答應，但仍是強迫花花張嘴與他親吻，甚至還逼迫對方伸出舌頭，行徑相當誇張。

花花成功脫身之後，立即驗傷、報案，而阿傑到案後還辯稱，自己是想跟花花像以前一樣好，根本沒有想性侵對方，但法官不採信其說詞，依法判他3年徒刑，可上訴。

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