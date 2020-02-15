視訊對關東煮「又吸又舔」…她下空逗人夫：要當你老婆　正宮看到崩潰

▲小三在視訊中對關東煮「又吸又舔」，更大膽露出下體挑逗人夫，讓正宮氣得對2人提告求償100萬。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者羅志華／台北報導

一名人夫與小三打得火熱，2人不僅以「老公」、「老婆」相稱，小三更在視訊中對著關東煮「又吸又舔」，甚至露出下體，讓另一頭的人夫興奮截圖，想著日後要好好「欣賞」，妻子發現後氣得與丈夫離婚，但這口氣實在嚥不下，對2人提告求償100萬，視訊的截圖更成為鐵證，北院判2人應連帶賠償40萬元。

人夫於審理時，反咬妻子以前都不打掃，家裡亂成一團不說，就連小孩也不顧，甚至妻子也曾自承愛上按摩店裡的客人，妻子應為2人離婚負大部分的責任。

但妻子痛訴，丈夫與小三不僅搭郵輪出遊同睡一房，2人視訊時，小三更煽情地對「棒狀物」的關東煮「吞吞吐吐」，還大膽露出下體挑逗丈夫，彼此間的訊息也是甜到蛀牙，「想愛愛」、「我不想一直是小三」、「我要當你老婆」。

小三辯稱，視訊時她只是剛好在吃關東煮，吃的動作也很「正常」，絕對沒有性暗示；人夫則說2人通話時，小三在上廁所，所以才會露出下體，截圖並不是親密照。

但法官認為，若小三是在上廁所，鏡頭的角度應不會是「由下往上」拍到下體，且相關畫面都是由人夫截圖，顯見2人對談時，應是「另有意涵」，再綜合2人間的對話紀錄，認定人夫與小三侵害妻子配偶權，判賠40萬元。

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