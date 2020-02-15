新婚不到1年…她生寶寶驚知老公「親密連接」同事！小三還受孕產子心碎了

▲人妻新婚不到一年，卻得知丈夫與小三生子崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名戴姓人夫與袁姓女子發生婚外情，2人更產下愛的結晶！當正宮還沉浸在新婚未滿一年、剛產下新生兒的喜悅時，卻得知老公與他人發生姦情，大受打擊，決定提告。士林地方法院審理後，判袁女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，戴姓人夫2017年12月25日與妻子登記結婚，而袁女與他原為不同分店的同事，2人卻於2018年某日在袁女當時的住處發生性行為，事後袁女懷孕生子，正宮這才知道自己被丈夫背叛了，心碎提告。

袁女在偵訊時辯稱，「戴男曾出示配偶欄空白的身分證，使我誤信他是單身」，強調自己沒有相姦的犯意，但檢方比對了一下時間點，不採信她的說詞，仍將她依妨害家庭等罪嫌起訴；至於戴男，雖然正宮已撤回告訴，但夫妻倆於2019年12月16日離婚，結束為期不到2年的婚姻。

士林地方法院指出，袁女不顧正宮的感受，沒有查證戴男的婚姻狀況就與對方發生性行為，損害正宮婚姻生活的幸福美滿，實在不應該，但念在她沒有前科，又在法院審理時坦承犯行，並表示願意賠償10萬元給正宮，只是因為和解金額喬不攏破局，審酌她無業，由父母幫忙撫養與戴男所生的稚子，最後依相姦罪判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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