影／不認威士特丹號「女乘客確診」　郵輪公司、柬埔寨要求二次檢驗

▲「威士特丹號」乘客陸續下船。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

荷美郵輪所屬的「威士特丹號」（MS Westerdam）13日停靠柬埔寨，由於部分針對新冠肺炎（COVID-19）的檢驗都為陰性，乘客也陸續下船，然而一名83歲的美籍乘客下船飛抵馬來西亞後，卻發現她的檢驗結果為陽性。對此，荷美郵輪要求更多的篩檢，來釐清到底這名女子是否真的確診。

《路透社》報導，荷美郵輪公司16日透過聲明表示，雖然初步結果已經公布，但目前還處於第一步的階段，「我們正等待第二次的試驗，以便確認。」柬埔寨當局也呼籲馬來西亞，審視該名美籍乘客的篩檢結果。荷美郵輪說明，還有236名乘客與747名船員待在「威士特丹號」，停靠在柬埔寨的港口城市施亞努市（Sihanoukville）。

該名自「威士特丹號」下船的83歲美籍乘客，是郵輪上首位檢驗結果呈陽性的民眾。郵輪13日抵達柬埔寨，當時載有1455名乘客與802名船員，先前遭到日本、台灣、美國關島、菲律賓與泰國拒絕，歷經2周的海上漂流。

事實上，「威士特丹號」的乘客早就經過多次檢驗，船隻靠岸後，柬埔寨也進行20次的檢測，當時針對新冠肺炎的結果都為陰性。馬來西亞衛生部透過聲明表示，美籍乘客14日從柬埔寨飛往大馬，她狀況穩定，當時同行的還有另外144名船上的成員；此外，她的丈夫也出現症狀，不過檢測結果是陰性。

柬埔寨政府表示，他們進行的檢驗，是在與世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）合作下所完成的，要求大馬檢查檢驗結果。該名女子的病例，已使得大馬的確診數來到22例。

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