　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

58萬郵輪之旅「陽台艙風景是救生艇」　他傻眼怒求償29萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼歌詩達郵輪威尼斯號於義大利造船廠Fincantieri製造。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓男日前花費58萬9千元登上歌詩達郵輪，與愛妻開始為期1個月的歐遊旅行。（ETtoday資料圖／記者蔡玟君攝）

記者徐愷昕／台北報導

韓姓男子花費58萬9千元與愛妻參加「馬可波羅東遊記歌詩達威尼斯號-米蘭杜拜27+1日遊」，未料旅遊期間他覺得自己遭騙，入住的陽台艙不僅房內有一大洞，探頭望出去的海景還遭救生艇擋住，另因航行途中有經過海盜區，門窗還需被封閉9日！旅遊結束，韓憤怒向旅行社提告求償29萬元，法官審結判旅行社賠償3萬6462元較為適當。仍可上訴。

韓男2018年8月報名旅行社買1送1的遊歐行程，團費總計58萬9千元，因行程主打「全程郵輪使用陽台艙」，大大吸引他目光，同月21日即下單並交付16萬訂金。

2019年3月3日韓男與妻出發為期1個月的郵輪之旅，未料8日於義大利登船後，發現自己被安排到的2樓艙房房外有一個大洞，且大洞上方還有2艘大救生艇擋住窗景視線，導致他僅能在洞邊探頭才能看到海景，質疑此房型根本就不是當初約定的陽台艙房。又因旅途中郵輪航線須經過紅海、海盜區，有9天需連續封閉門窗，對於要睡在封閉艙房內，韓男相當不解，要求旅行社即時處理，經反應，船公司免費將他升等至6樓陽台艙。

▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲韓男指控旅行社未依規定給他陽台艙房，提告求償29萬元。（ETtoday資料圖／記者林璟倩攝）

韓男再反映，因旅途行程未依約定前往杜拜登上哈里發塔第124層景觀台，瞭望杜拜城及各式高樓大廈和填海建築，總結以上疏失，他認為旅行社應賠償團費的5%（3萬元），及精神撫慰金1人4萬（共8萬），總計求償29萬元。

台北簡易庭審理時，旅行社提出船公司訂房紀錄、郵輪平面圖及2樓艙房分布圖，確定韓男入住的確實是2樓標準陽台艙房，並稱韓男當初沒有特別提出要「非遮蔽陽台艙」，表示這部分僅是韓男舉證及主觀的感受。法官認為這部分確實有誤會，難以認定是旅行社安排疏失，判旅行社免罰。

至於登上哈里發塔的部分，旅行社坦承疏失，表示寄出行程時沒有告知韓男不會進入哈里發塔，對此，法官認為證詞可採，旅行社應依約賠償團費5%，1人14725元，而減少景點的部分應賠償1人3506元較為適當。總結，韓男與妻分別可得18231元賠償金，2人共計3萬6462元。仍可上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

「聘帥哥誘小三移民」…女醫師為出軌夫掏4千萬！無良徵信社判賠3486萬

51歲阿伯刷孩童卡搭客運...被抓包要補票　竟譙司機5字經下場曝

ET快訊
日本東京再傳「5例新冠肺炎確診」　累積確診413例
明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢
馬來西亞全面拒絕中國來的郵輪！「威士特丹號百名乘客」禁入境
湖北宣布全省「最嚴封閉管理」！嚴管居民外出「物資集中配送」
一早冒雨排口罩！大媽call兒解壓縮「快點來」　反嗆13字惹
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

開心出遊誤搭喪葬專車 　「你哪位？」高雄阿北殯儀館走一遭糗翻

她上海返台搭高鐵遭檢舉罰15萬　中央籲撤罰單！高市府：依陳述意見審酌

小姐弟雙亡...單親媽1月底拿處方箋領200多顆藥　社會局2/13曾派人探視

北市萬華2天2起鬥毆槍擊案！　1酒客大腿遭射穿...警局就在附近

小姐弟「遭餵藥陳屍摩鐵」遺體相驗中...家屬雙手合十痛哭！單親媽躺醫院昏睡

「再亂講話要給妳死」抓母頭髮撞牆數十次致死　逆子被判8年

桃園網拍工廠大火　鐵皮搭建廠房全毀！還好假日沒人上班

居家隔離趴趴走「通緝犯規格尋人」！徐國勇：強制檢疫所設備沒你家舒服

徐國勇探視高雄受傷消防員「醫療費無須擔心」　家屬：不能因設備犧牲！　

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

開心出遊誤搭喪葬專車 　「你哪位？」高雄阿北殯儀館走一遭糗翻

她上海返台搭高鐵遭檢舉罰15萬　中央籲撤罰單！高市府：依陳述意見審酌

小姐弟雙亡...單親媽1月底拿處方箋領200多顆藥　社會局2/13曾派人探視

北市萬華2天2起鬥毆槍擊案！　1酒客大腿遭射穿...警局就在附近

小姐弟「遭餵藥陳屍摩鐵」遺體相驗中...家屬雙手合十痛哭！單親媽躺醫院昏睡

「再亂講話要給妳死」抓母頭髮撞牆數十次致死　逆子被判8年

桃園網拍工廠大火　鐵皮搭建廠房全毀！還好假日沒人上班

居家隔離趴趴走「通緝犯規格尋人」！徐國勇：強制檢疫所設備沒你家舒服

徐國勇探視高雄受傷消防員「醫療費無須擔心」　家屬：不能因設備犧牲！　

HBL／永仁贏球牽動局勢　攜手南山、北一女、淡商進4強

《我結》MC突爆料！　有人拍攝途中「太心動」就交往了

長跑多年情斷...卻與另一半閃婚！網「這例子太多」曝2關鍵：懂自己要什麼

手排BMW M2換檔失誤「直接搞掛引擎」！不到1秒荷包瞬間大失血

居家檢疫頻傳失聯　柯文哲再烙狠話「叫你隔離就隔離」

復工災情！他回北京上班8天確診　同事食堂一起排隊就中標

《想見你》片頭、片尾藏魔鬼細節！　7大線索「連著看」解開穿越秘密

錢準備好！特搜清邁「3家超便宜藥妝店」　藥草牙膏只要10元

中職／感謝兄弟談約簽米蘭達　球探艾迪頓：團隊合作

快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

老婆就睡旁邊　人夫硬上女網友遭判3年半

即／南投日籍遊客跳傘「人傘分離」墜落樹林

小隊長招魂家人擲嘸筊　長官喊「任務結束」

檢警搗破292塊海洛因磚　中南部大毒梟栽了

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

借錢儲值遊戲點數　他被「硬闖後門」還債

新冠肺炎居家檢疫趴趴走！　台中首例開罰

「很好摸」正宮崩潰抓外遇　夫：我在摸水果

最後身影曝！小姊弟遭餵藥陳屍摩鐵　單親媽涉殺人罪

跟朋友過生日　卻被載到摩鐵硬來

更多熱門

相關新聞

乘客狂讚威士特丹號　薯餅竟惹怨

乘客狂讚威士特丹號　薯餅竟惹怨

停靠柬埔寨的「威士特丹號」（MS Westerdam）郵輪雖有一名乘客對於新冠肺炎的檢驗結果為陽性，但在這個消息公布前，多數乘客都稱讚船上的生活令人享受，還有人形容這是有史以來最棒的一次航行經驗，宛如冒險。

威士特丹號曾停靠高雄港　高雄衛生局回應了

威士特丹號曾停靠高雄港　高雄衛生局回應了

不認威士特丹號確診　郵輪公司要求二次檢驗

不認威士特丹號確診　郵輪公司要求二次檢驗

鑽石公主號再增70例　累計355人感染

鑽石公主號再增70例　累計355人感染

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

關鍵字：

郵輪陽台艙賠償旅行社艙房景點

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

畢書盡爆認愛3個月分手！

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

雷／《愛的迫降》心電圖逼聲網崩潰

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面