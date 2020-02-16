58萬郵輪之旅「陽台艙風景是救生艇」　他傻眼怒求償29萬

▲韓男日前花費58萬9千元登上歌詩達郵輪，與愛妻開始為期1個月的歐遊旅行。（ETtoday資料圖／記者蔡玟君攝）

記者徐愷昕／台北報導

韓姓男子花費58萬9千元與愛妻參加「馬可波羅東遊記歌詩達威尼斯號-米蘭杜拜27+1日遊」，未料旅遊期間他覺得自己遭騙，入住的陽台艙不僅房內有一大洞，探頭望出去的海景還遭救生艇擋住，另因航行途中有經過海盜區，門窗還需被封閉9日！旅遊結束，韓憤怒向旅行社提告求償29萬元，法官審結判旅行社賠償3萬6462元較為適當。仍可上訴。

韓男2018年8月報名旅行社買1送1的遊歐行程，團費總計58萬9千元，因行程主打「全程郵輪使用陽台艙」，大大吸引他目光，同月21日即下單並交付16萬訂金。

2019年3月3日韓男與妻出發為期1個月的郵輪之旅，未料8日於義大利登船後，發現自己被安排到的2樓艙房房外有一個大洞，且大洞上方還有2艘大救生艇擋住窗景視線，導致他僅能在洞邊探頭才能看到海景，質疑此房型根本就不是當初約定的陽台艙房。又因旅途中郵輪航線須經過紅海、海盜區，有9天需連續封閉門窗，對於要睡在封閉艙房內，韓男相當不解，要求旅行社即時處理，經反應，船公司免費將他升等至6樓陽台艙。

▲韓男指控旅行社未依規定給他陽台艙房，提告求償29萬元。（ETtoday資料圖／記者林璟倩攝）

韓男再反映，因旅途行程未依約定前往杜拜登上哈里發塔第124層景觀台，瞭望杜拜城及各式高樓大廈和填海建築，總結以上疏失，他認為旅行社應賠償團費的5%（3萬元），及精神撫慰金1人4萬（共8萬），總計求償29萬元。

台北簡易庭審理時，旅行社提出船公司訂房紀錄、郵輪平面圖及2樓艙房分布圖，確定韓男入住的確實是2樓標準陽台艙房，並稱韓男當初沒有特別提出要「非遮蔽陽台艙」，表示這部分僅是韓男舉證及主觀的感受。法官認為這部分確實有誤會，難以認定是旅行社安排疏失，判旅行社免罰。

至於登上哈里發塔的部分，旅行社坦承疏失，表示寄出行程時沒有告知韓男不會進入哈里發塔，對此，法官認為證詞可採，旅行社應依約賠償團費5%，1人14725元，而減少景點的部分應賠償1人3506元較為適當。總結，韓男與妻分別可得18231元賠償金，2人共計3萬6462元。仍可上訴。

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