傳滯湖北台商不排除「散客搭機返台」！疫情指揮中心回應

▲根據最新消息，滯留對岸的台商不排除向當地台辦要求，以散客的方式回台。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，大陸各省更是嚴重，許多滯留對岸的台商不斷要求「想回台灣」，不過我方與陸方一直沒有達成共識，導致包機時間不斷推遲。近日有消息指出，由於這些台商遲遲無法回台，有人準備向當地台辦提出要求，讓眾人能前往上海、廈門等機場，自行買票搭機回台。

這項消息指出，由於第二次包機遲遲未達成共識，有台商不排除向當地台辦提出要求，希望台辦能送眾人前往上海、廈門等機場，讓眾人自行買票，以散客的模式自行回台，這樣只要居家檢疫14天，不必被集中隔離。

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▼台商家屬陸委會陳情。（圖／記者徐斌慎攝）



由於這樣的方式，會增加政府防疫的壓力，旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，若大陸官方真的讓滯留的台商以這種方式搭機，台灣也不可能拒絕這些人入境，「因為這些都是我們台灣人。」

對此，陸委會則回應，有接獲相關消息，接下來會持續關注，相信疫情指揮中心會做好防控安排。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥指出，由於這些台商是台灣人，只能盡量呼籲「有生病不要上飛機」，回台後也要遵守居家檢疫的政策。

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