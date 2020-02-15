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拜金妹逼未婚夫「拿97萬過情人節」　達不到就分手遭怒譙…男方超奴回應閃爆

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▲香緹要求男友花97萬陪她過情人節。（圖／翻攝自IG@joe_kyles）

▲香緹要求男友花97萬陪她過情人節。（圖／翻攝自IG@joe_kyles）

記者陳亭伃／綜合報導

2月14日為西洋情人節，不少情侶在這一天都會特別設計一些慶祝方式，英國一對住在布萊克浦（Blackpool）的情侶，在11個月前就在計畫2020年的西洋情人節，其中女方更要求未婚夫必須提供2500英鎊（約97萬台幣）的預算讓她花費，否則將提出分手。

根據英國《鏡報》報導，22歲的香緹（Chantal Blakey）在11個月前就告訴未婚夫凱爾斯（Joe Kyles）如果在2020年的西洋情人節沒有花到台幣97萬過節，那麼兩人就準備分手。在節日前，香緹開始擬定自己的驚喜清單，包括想要收到很多花，每一天都要有不同類型的鮮花送到公司，另外就是要有玫瑰花瓣的床、美好的早餐等。

當然「情人節卡片」是絕對要的，裡面更要有親筆寫的內容，如果只是短短的「我愛你」，那就重新再寫一次。而每一個周末香緹更要凱爾斯帶她去餐廳用餐，平日則是可以準備親自下廚準備三道菜。

香緹表示，「從小我就幻想情人節，這天對我來說是很特別的，我都夢想自己可以有像迪士尼一樣的白馬王子。」當然在凱爾斯之前，香緹曾交過前男友都令她非常失望，13歲那年，香緹與一個男孩約會，卻收到整束的假花，情人節當場被毀掉；17歲時的男友帶她去肯德基約會，慎還說是因為有一張優惠券。

自此之後，香緹發誓一定要找到一個能努力向上的男友，可以吃飯、買花、巧克力，遇見凱爾斯之後，在去年兩人的情人節禮物包括2000萬台幣的Christian Louboutin高跟鞋和高級耳環，並去一家五星級SPA、再吃了大餐。

凱爾斯表示，不得不說這樣過節相當花錢，需要花上很多時間去存錢，甚至也要不斷加班確保自己有足夠的錢。面對這樣的感情，不少網友認為，女方根本就不懂體諒未婚夫，這樣的兩人相處很痛苦；然而凱爾斯卻在IG上力挺女友，「不論外人說什麼，這是屬於我們的一切。」

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