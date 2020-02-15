拜金妹逼未婚夫「拿97萬過情人節」　達不到就分手遭怒譙…男方超奴回應閃爆

▲香緹要求男友花97萬陪她過情人節。（圖／翻攝自IG@joe_kyles）
記者陳亭伃／綜合報導
2月14日為西洋情人節，不少情侶在這一天都會特別設計一些慶祝方式，英國一對住在布萊克浦（Blackpool）的情侶，在11個月前就在計畫2020年的西洋情人節，其中女方更要求未婚夫必須提供2500英鎊（約97萬台幣）的預算讓她花費，否則將提出分手。
根據英國《鏡報》報導，22歲的香緹（Chantal Blakey）在11個月前就告訴未婚夫凱爾斯（Joe Kyles）如果在2020年的西洋情人節沒有花到台幣97萬過節，那麼兩人就準備分手。在節日前，香緹開始擬定自己的驚喜清單，包括想要收到很多花，每一天都要有不同類型的鮮花送到公司，另外就是要有玫瑰花瓣的床、美好的早餐等。
當然「情人節卡片」是絕對要的，裡面更要有親筆寫的內容，如果只是短短的「我愛你」，那就重新再寫一次。而每一個周末香緹更要凱爾斯帶她去餐廳用餐，平日則是可以準備親自下廚準備三道菜。
香緹表示，「從小我就幻想情人節，這天對我來說是很特別的，我都夢想自己可以有像迪士尼一樣的白馬王子。」當然在凱爾斯之前，香緹曾交過前男友都令她非常失望，13歲那年，香緹與一個男孩約會，卻收到整束的假花，情人節當場被毀掉；17歲時的男友帶她去肯德基約會，慎還說是因為有一張優惠券。
自此之後，香緹發誓一定要找到一個能努力向上的男友，可以吃飯、買花、巧克力，遇見凱爾斯之後，在去年兩人的情人節禮物包括2000萬台幣的Christian Louboutin高跟鞋和高級耳環，並去一家五星級SPA、再吃了大餐。
凱爾斯表示，不得不說這樣過節相當花錢，需要花上很多時間去存錢，甚至也要不斷加班確保自己有足夠的錢。面對這樣的感情，不少網友認為，女方根本就不懂體諒未婚夫，這樣的兩人相處很痛苦；然而凱爾斯卻在IG上力挺女友，「不論外人說什麼，這是屬於我們的一切。」
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Happy Valentine's to my beautiful Fiancee @chantalblakeyx it's been a crazy day and no matter what they're saying we and the people closest to us know the truth so let them say what they want hope you loved your card and your bunch of roses maybe I'll spend the other £2480 next year . Thank you so much for everything you do and standing by me everyday and believing in me you truly are a dream and I am extremely lucky to have you. . Our true valentine's day this year will be in 6 months under the sun in Sorrento when I will finally be able to call you my wife! . Love you to pieces boo