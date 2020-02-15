進麵包店拒戴口罩　她狂烙一連串中英文飆罵經理：go out滾蛋！

▲女子進店拒戴口罩，不聽勸阻還狂飆英語辱罵經理。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，民眾紛紛戴起口罩。北京長椿街某麵包店卻有一名女子進店沒戴口罩，店內經理好言相勸送口罩過去，竟被她扔掉，還用兇狠的語氣中英文交雜的不斷辱罵，怒吼「go out」（滾蛋），最後經理只好報警處理，此案目前正在調查中。

據《看看新聞》報導，在視頻中，麵包店經理問女子是哪裡人，竟遭女子怒吼，「我是什麼人你都管不著，我就是my name is English，我就是my name is Paris，我就是my name is Chinese，你管得著嗎，我就是這麼說話，go out滾蛋！」

經理表示，「那個客人進店以後，一直坐在靠邊座位，因為現在是疫期，基本上沒有什麼人，她就自己一個人坐在那裡，坐了一段時間之後，我們是覺得不太合適，覺得應該給她送一個口罩過去，然後就過去問她『方便給您戴個口罩嗎我們提供給您』，後來就送到她桌子上，結果她給扔掉了，我們已經報警了，而且這個視頻我們已經交給警察處理了。」

網友看到視頻後憤怒的留言，「土狗放洋屁」、「潑婦真多」、「一場疫情讓很多人原形畢露」、「這英語發音也太搞笑了」、「是神經病院逃出來的吧？」、「這精神應該有問題」。