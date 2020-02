進麵包店拒戴口罩　她狂烙一連串中英文飆罵經理：go out滾蛋！

▲女子進店拒戴口罩,不聽勸阻還狂飆英語辱罵經理。(圖/翻攝自看看新聞,下同)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐,民眾紛紛戴起口罩。北京長椿街某麵包店卻有一名女子進店沒戴口罩,店內經理好言相勸送口罩過去,竟被她扔掉,還用兇狠的語氣中英文交雜的不斷辱罵,怒吼「go out」(滾蛋),最後經理只好報警處理,此案目前正在調查中。

據《看看新聞》報導,在視頻中,麵包店經理問女子是哪裡人,竟遭女子怒吼,「我是什麼人你都管不著,我就是my name is English,我就是my name is Paris,我就是my name is Chinese,你管得著嗎,我就是這麼說話,go out滾蛋!」

經理表示,「那個客人進店以後,一直坐在靠邊座位,因為現在是疫期,基本上沒有什麼人,她就自己一個人坐在那裡,坐了一段時間之後,我們是覺得不太合適,覺得應該給她送一個口罩過去,然後就過去問她『方便給您戴個口罩嗎我們提供給您』,後來就送到她桌子上,結果她給扔掉了,我們已經報警了,而且這個視頻我們已經交給警察處理了。」

網友看到視頻後憤怒的留言,「土狗放洋屁」、「潑婦真多」、「一場疫情讓很多人原形畢露」、「這英語發音也太搞笑了」、「是神經病院逃出來的吧?」、「這精神應該有問題」。