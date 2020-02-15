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情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

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▲▼火燒透天厝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲透天厝一樓起火，2樓情侶檔及3樓女子受困，情況相當危急。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區鎮前街某透天厝一樓，於14日晚間9點左右開始燃燒，火煙往上竄，2樓一對情侶驚慌想逃，女方受困在前陽台的鐵窗，放聲呼喊救命，其男友則被高溫逼近屋內廁所，情況相當危急；後來火煙竄上3樓，一名女子也逃到前陽台的鐵窗呼喊求救。

2月14日為情人節，原本是情侶放閃、歡愉的好日子，沒想到鎮前街這間透天厝竟在晚間突然起火，2樓情侶檔及3樓女住戶受困；現場為3層RC建築物，2樓及3樓前陽台各有1女待救、2樓的男子則躲進廁所。

消防隊員獲報到場後，架梯爬到2樓並破壞鐵窗，協助女子逃出，而該女脫困後表示其男朋友在2樓後側廁所待救，其餘消防員破門將人救出；另名於3樓陽台的女住戶，依照消防人員指示在相對安全區避難，等30分鐘左右，樓下火勢控制後，消防員為其穿戴面罩並協助下樓。

新北消防第五大隊表示，現場初步燃燒面積約3坪，起火地點在一樓辦夾層處，幸好隊員迅速控制火勢，才沒釀成悲劇，也藉此呼籲，民眾裝設鐵窗時，必須預留逃生口，才不會在火災發生時受困，並注意用火用電安全。

初稿時間：00：04

更新時間：00：47（新增照片、民眾被救出、消防說法）

►生火了！連我媽都用到發光

▼消防員架梯而上，準備破窗救人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼火燒透天厝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼火燒透天厝。（圖／記者陳雕文翻攝）

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