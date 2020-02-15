暑假全面延後放　國籍航空「退、改票」懶人包...期限內申請免手續費

▲因應武漢肺炎疫情延燒，暑假日期調整，星宇航空宣布改、退票辦法。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導



因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）影響，教育部宣布學生開學日延期，上課日也跟著順延後推，導致暑假日期有所調整。《ETtoday新聞雲》整理出各大航空公司對於因應暑期延後放的改、退票辦法，在規定時間內辦理可免收改票、退票手續費。

為提供便民服務，交通部官網也成立「交通觀光防疫專區」，整合海空運（航班異動、搭機須知）、觀光（旅遊警示、旅遊團退費原則、台灣燈會防疫注意事項）等最新資訊，另持續請各相關機關持續提供並更新資訊，以利民眾即時查詢了解。網頁專區已上線，歡迎民眾查詢使用：https://event.motc.gov.tw/index.jsp?webid=202002100001

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▲華航。（圖／記者蔡紹堅攝）

1.中華航空／華信航空

適用對象： 持有2020年2月4日前開立自台灣出發之華航、華信機票，並訂妥第一段行程於2020年6月28日至2020年7月15日期間之華航、華信自營航班確認機位之旅客。



更改訂位：

a.可依原機票訂位艙等及行程，於機票有效期限內更改搭乘日期，需重新計算票價，收取價差、稅差，惟可免收改票手續費一次。

b.於華航網站開立之機票請於新冠狀病毒服務專區提出更改訂位申請；或聯繫各地分公司、客服中心更改訂位。



退票：

機票退費可豁免退票手續費，相關優選座位及預購超額行李可全額退費。

申請期限：至2020年2月15日止。



以上規則團體機票及特殊折扣機票不適用。

他航機票若涉及華航、華信航段，仍需依照他航機票規定辦理。

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

2.長榮航空／立榮航空

因應教育部防疫措施的寒假假期延後結束及暑假假期延後開始時間，將提供暑假期間已購票的出國旅客改、退票免收手續費服務。凡持有長榮／立榮航空兩岸或國際線6月30日至7月15日（含）由台灣出發之確認機位，並已於2月3日（含）前開立機票者，即日起至2月10日（含），更改其他出發日期且與原開立機票相同之行程及訂位艙等，或是辦理退票，均免收一次手續費，使用哩程兌換之機票或是升等之機位亦比照辦理，但免費票或是折扣機票則不適用。

長榮表示，旅客透過長榮航空網站購買的機票，可直接於官網提出改、退票申請或請洽長榮航空訂位票務中心，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助辦理。

▲6月25日至7月14日期間自台灣出發之星宇機票，可在2月20日前申請改、退票免收手續費。（圖／記者陳涵茵攝）

3.星宇航空

旅客若持有2月7日（含）前開立，且於6月25日至7月14日期間自台灣出發之機票（優待折扣票及團體機票除外），可自即日起至2月20日止，聯繫星宇航空客服中心申請改／退票，或上官網填寫線上表單，可免收改票、退票手續費。另外，透過旅行社購票之旅客需聯繫原開票旅行社辦理。

星宇航空客服中心電話：02-27911199。

星宇航空官網：www.starlux-airlines.com

▲台灣虎航。（圖／台灣虎航提供）

4.台灣虎航

適用對象：凡於2020年2月3日(含)前已購買台灣虎航營運之所有航線（班號為IT開頭），且第一段行程為2020年6月30日至2020年7月15日（含）間由台灣出發之機票。



申請期限：即日起至2020年2月10日（含）止。



更改訂位：符合上述說明之適用對象，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，

更改以一次為限；可改訂日期範圍為即日起至2020年10月24日(含)前，且須以來回程皆可搭乘完畢為準。



退票：符合上述說明之適用對象者，始可選擇全額退費，且不需支付任何手續費。

