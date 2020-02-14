是時候換桌布了！Google Earth View添增千張高解析照片　可免費下載

▲Google Earth View的鳥瞰圖。圖為雲林麥寮工業區。（圖／取自Google Earth View）

記者王曉敏／綜合報導

Google Earth View集結了Google從太空向地球拍攝的數千張令人驚豔的鳥瞰圖，過去數十年來，已有多張照片被用戶載下來當作手機、電腦的桌布，甚至曾在號稱「全球最大LED廣告螢幕」上亮相，替五光十色的時代廣場帶來一絲禪意。稍早Google宣布在Earth View上添增超過1000張新照片，創下該計畫迄今為止最大規模的更新。

Google Earth View網站上目前已收集了來自世界各地共2500張景觀照，這些照片都來自Google Earth，並經過優化，使其具備更明亮的色彩、更清晰的畫質及高達4K的解析度。

這些圖像皆可在Earth View Gallery及Earth View的Chrome擴充程式上找到。此外，Earth View也推出了「彩色地圖」（Color Map），讓用戶可透過景觀色調來探索圖片。

▼Google Earth View彩色地圖。（圖／取自Google Earth View）

為了使Earth View的景觀照更加生動，Google與德國地圖軟體公司Ubilabs合作，過去幾年來，Google Earth已拍攝超過3600萬平方英里（約9300萬平方公里）的高解析度衛星照片，約覆蓋地球98%人口居住地。

Google Earth產品經理Gopal Shah表示，Earth View的共鳴是更大的好奇心，「我希望這個有趣的小計劃及整個Google Earth能夠使我們更加深入地關注這個奇怪但千變萬化的美麗星球。」

▼Google Earth View的鳥瞰圖。圖為澳洲波拉納普（Boranup） 。（圖／取自Google Earth View）

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