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Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

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▲▼Google Bookbot。（圖／取自carlos terminel）

▲Google Bookbot機器人。（圖／取自carlos terminel）

記者王曉敏／綜合報導

Google的「運書」機器人「Bookbot」為GoogleArea 120孵化器開發的實驗性產品，但計畫僅施行短短的4個月便告終。不過最新消息指出，Bookbot背後的工程團隊擬將其從Google的墳場中拉出來，並成立一家公司讓這台人行道自動貨運機器人得以重生。

亞馬遜於2017年默默收購了一家城市送貨機器人新創公司Dispatch，隨後推出了自家的送貨機器人Scout。在此背景下，Google也充分利用了自己的工程師及物流專家資源，在內部孵化器Area 120上研發了Bookbot這款人行道機器人，不過計畫僅維持了4個月，隨著Google退出零售業服務，該項目也跟著退場。但據科技網站《TechCrunch》報導，Bookbot背後的工程師於去年秋季成立一家名為「Cartken」的新創公司，擬讓這款機器人重獲新生。

Cartken由Bookbot計畫的2名工程師及1名物流專家創立，該名物流專家曾負責Google Express運營的，而Google Express線上購物服務於去年被整合到Google Shopping中。Cartken的官網目前並無其它更進一步的內容，不過可以得知，該公司將提供「自動化低成本交付」服務，標語類似於Bookbot最初的「最後一哩路的低成本交付」，下方圖片顯示的機器人變成黑色啞光設計。

在孵化器時期，Bookbot是作為一款「運書」機器人。Area 120與加州山景城（Mountain View）圖書館合作，每周在社區內收集民眾歸還圖書館的書籍。其內部配備了一組用於自動操作的感測器，如有需要，也可由操作員遠端控制。該機器人可運送多達50磅（約22.6公斤）的物品，並以時速4.5英里（約7.2公里）的速度穿梭在人行道上。

起初該計畫預計將施行9個月，由2018年夏天到2019年2月止，但卻提前在2019年6月悄然結束。山景城圖書館服務總監 格雷（Tracy Gray）指出，並不清楚Google取消計畫的原因，但「這對圖書館民眾來說絕對是一個偉大的好計畫。」格雷表示，孩子們特別喜歡Bookbot機器人，還會特別走到Bookbot會行經的路徑上，看它是否會停下來。

事實上，Cartken並不是第一群離開Google獨自展開「最後一哩路交付服務」的工程師。催生自駕車公司似乎成為了Google的傳統，如Google前自駕車項目負責人烏爾姆森（Chris Urmson）就自行組建了Aurora公司，目前市值已超過25億美元，另也有2名工程師創建了Nuro，並推出一款公路自駕運輸工具。

不過也不是誰都那麼幸運，2016年由萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）領導的一組工程師離開Google的自駕車劑或，成立了自己的自動駕駛物流公司Otto，並很快地被Uber收購，導致後來Google與Uber及萊萬多夫斯基間極具代表性的盜取商業機密官司。

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