你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

▲部分用戶的Google日曆本周出現無法正常顯示的狀況。（圖／翻攝自Google日曆頁面）

記者王曉敏／綜合報導

有許多民眾會使用Google日曆來管理生活、組織工作等，不過本周有許多用戶反映在Google生態系外，Google日曆便無法正常顯示。

本周以來，有許多用戶在Twitter及Google支援論壇上反映Google日曆無法正常顯示的問題，這些問題大多出現在公共日曆上。部分企業及社團會將Google日曆嵌入其內部網站上，以協助管理時間表或假期等。但這幾天陸續有用戶指出，嵌入後的Google日曆無法正常顯示，如僅出現事件標題卻無法顯示事件內容，或整個嵌入的日曆都無法顯示等。

Thank you for your feedback, Kelli! The team is aware of the issue and it is currently under investigation. If you have further information to provide, please let us know — Google Calendar (@googlecalendar) February 11, 2020

不過此問題似乎是個別發生的，受影響用戶的狀況皆略有不同。有用戶指出，他能在手機上正常查看公共日曆，但在電腦上沒辦法；有用戶稱能在Chrome上正常顯示，但在Firefox或Safari瀏覽器上卻顯示不出來；也有用戶稱，在登入Google帳號的情況下正常，使用無痕模式卻又看不到了。

目前尚無法得知問題發生的原因，不過Google日曆的官方推特已回應團隊已知曉問題並啟動調查，而稍早已陸續有部分受影響用戶反映日曆已恢復正常。修復程序預計在一兩日內推出，目前尚無法正常運作Google日曆的用戶請先耐心等待。