你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

▲部分用戶的Google日曆本周出現無法正常顯示的狀況。（圖／翻攝自Google日曆頁面）
記者王曉敏／綜合報導
有許多民眾會使用Google日曆來管理生活、組織工作等，不過本周有許多用戶反映在Google生態系外，Google日曆便無法正常顯示。
本周以來，有許多用戶在Twitter及Google支援論壇上反映Google日曆無法正常顯示的問題，這些問題大多出現在公共日曆上。部分企業及社團會將Google日曆嵌入其內部網站上，以協助管理時間表或假期等。但這幾天陸續有用戶指出，嵌入後的Google日曆無法正常顯示，如僅出現事件標題卻無法顯示事件內容，或整個嵌入的日曆都無法顯示等。
Thank you for your feedback, Kelli! The team is aware of the issue and it is currently under investigation. If you have further information to provide, please let us know— Google Calendar (@googlecalendar) February 11, 2020
不過此問題似乎是個別發生的，受影響用戶的狀況皆略有不同。有用戶指出，他能在手機上正常查看公共日曆，但在電腦上沒辦法；有用戶稱能在Chrome上正常顯示，但在Firefox或Safari瀏覽器上卻顯示不出來；也有用戶稱，在登入Google帳號的情況下正常，使用無痕模式卻又看不到了。
目前尚無法得知問題發生的原因，不過Google日曆的官方推特已回應團隊已知曉問題並啟動調查，而稍早已陸續有部分受影響用戶反映日曆已恢復正常。修復程序預計在一兩日內推出，目前尚無法正常運作Google日曆的用戶請先耐心等待。