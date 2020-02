你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

▲部分用戶的Google日曆本周出現無法正常顯示的狀況。(圖/翻攝自Google日曆頁面)

記者王曉敏/綜合報導

有許多民眾會使用Google日曆來管理生活、組織工作等,不過本周有許多用戶反映在Google生態系外,Google日曆便無法正常顯示。

本周以來,有許多用戶在Twitter及Google支援論壇上反映Google日曆無法正常顯示的問題,這些問題大多出現在公共日曆上。部分企業及社團會將Google日曆嵌入其內部網站上,以協助管理時間表或假期等。但這幾天陸續有用戶指出,嵌入後的Google日曆無法正常顯示,如僅出現事件標題卻無法顯示事件內容,或整個嵌入的日曆都無法顯示等。

