Emoji總是不夠用？Google Gboard推Emoji Kitchen新功能　選項多更多

▲Google Gboard新功能「Emoji Kitchen」能融合表情符號添增更多選項。（圖／取自Google Blog）

記者王曉敏／綜合報導

表情符號（Emoji）百百款，各個系統每年也都陸續會新增不少，但還是覺得就是少了那麼一個嗎？沒關係，現在你可以擁有更多選擇，無論是要替黃色小臉添帶一頂牛仔帽還是想在「便便」符號旁邊加一顆愛心，透過Google旗下的第三方鍵盤App Gboard都可以做得到！

Google Gboard推出了「表情符號廚房」（Emoji Kitchen）新功能，讓使用者可以自己喜歡的表情符號作為「原料」來探索新「配方」。操作方式相當簡單，使用者僅需在Android手機上開啟Gboard並點擊任何一個表情符號，系統會自動列出各種融合的版本，相當靈活且多元。

▼Emoji Kitchen有許多種表情符號變化。（圖／取自Google Blog）

舉例來說，用戶可先點選一個表情機器人，再點一個淚眼汪汪的表情，即可生成淚眼汪汪的機器人；先點一個見錢眼開的表情，再點一個愛心符號，即可生成見錢眼開的愛心等。並可將之應用至多種App中，包括WhatsApp、Messenger、Telegram、Snapchat及Gmail等，即日起擁有最新版Gboard的Android用戶都能使用。

不過值得注意的是，Gboard提供的表情符號皆是開發人員事先製作提供的，而非用戶隨意點兩個符號系統便可自動將其融合，並沒有想像中便利。

▼Emoji Kitchen的變化選項皆是開發人員事先製作的。（圖／取自Google Blog）

作為一款實驗性App，Gboard曾多次嘗試許多新穎的輸入方式，包括允許用戶創造個性化的表情符號（Emoji Minis），及支援摩斯密碼輸入等。多種有趣的「玩法」使該App即便已上架多年，仍相當受Android用戶歡迎，在「工具」類別的App上一直名列前50位，迄今為止下載量已超過10億次。