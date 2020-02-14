PTT鄉民看到胸狠妹子圖就：本斥但大！　來源是格鬥漫的「一箱鈔票」真香

▲「本斥但大」的留言通常都出現在頗胸狠的妹子圖底下。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

PTT是讓很多流行用語的夯起來的發源地，有哏的鄉民們總會適時利用各種用語。最近PTT等各論壇都可以看到「本斥但大」這句話，尤其是在表特、西斯板上最常見，但到底是什麼意思呢？

要解釋這句話的意思之前，先來看看它的根源，首先要提到日本漫畫《刃牙》，《刃牙》是一部格鬥少年漫畫，由漫畫家板垣惠介所作，第1部在1991年於《週刊少年Champion》刊載。因為題材頗受歡迎，《刃牙》一路出到第4部《刃牙道》，目前還在連載中，而「本斥但大」就是由第5話的一幕所引申出的一句話。

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▲表特板可以看到各種「本斥但大」的留言。（圖／翻攝自PTT）

《刃牙道》第5話，描述一名生物學家回憶起過去，說他透過切開恐龍的脊柱化石，從脊柱中的軟組織解析出蛋白質，在2005年發表論文引起熱議。而發表論文的第4日，有人拿了一箱錢想聘請他復活一個角色，生物學家第一時間想怒斥「難道想用錢收買我？你在瞧不起人嗎？」

沒想到，下一幕馬上特寫滿滿的鈔票，生物學家心中的OS也曝光「但是裡面的錢多到沒理由像這樣咆哮」，於是就和對方握手成交。這句「我本來想大聲斥責他，但實在太多錢了」就吸引網友注意，便演變成「本來想大聲斥責，但OO實在太OO了。」

於是表特、西斯板上，有人如果貼出「胸狠」的妹子照，尤其是長相中上、或中等的妹子，就會有鄉民留言「本來想大聲斥責你，但實在是太大了」，來讚嘆「雄偉」的畫面。之後，「本來想大聲斥責你，但實在是太大了」又簡化成「本斥但大」。另外，也有各種同樣意思的衍伸說法，像是「吾本欲斥、惟實甚巨」、「本欲叱，但實大」等等的改編。

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