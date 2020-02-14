民眾黨團擬刪《憲法》參政年齡限制　修《罷免法》定18歲可投票

▲台灣民眾黨擬刪《憲法》參政年齡限制，修《罷免法》定18歲可投票。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨立院黨團14日召開黨團會議，會議中通過將以「一憲二法」的方式，來下修公民權至18歲。民眾黨團解釋，將把憲法中針對國民參政的年齡限制刪除，另外透過在《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》中訂定相關內容，未來若要再降低年齡門檻，就不需要再修憲。

民眾黨團指出，台灣的國民年滿18歲就有應考試服公職的權利，且須負完全的刑事責任，但要年滿20歲才開始擁有選舉權，以及年滿23歲才具被選舉權；可是放眼全球如日本、韓國等亞洲自由民主國家，多數已賦予年滿18歲之公民選舉權。現今資通訊技術發達且傳媒普及，青少年蒐集資訊能量大幅提高，參與公共議題討論的頻率上升且年齡降低，顯示台灣已邁入成熟之公民社會。

民眾黨團表示，台灣近10年來人口結構面臨少子化衝擊，走向高齡化社會，15到26歲人口將大幅減少，65歲以上人口將劇增，以目前人口結構不均衡狀況來看，會造成高齡人口決定政策方向，而忽略青年發展的政策，因此擴大公民資格，促進政治體制和社會政策年輕化，才能適時紓緩世代對立的緊張關係，落實真正的世代正義。

民眾黨團認為，年滿18歲的國民有公投的投票權，卻沒有選舉的投票權，台灣仍抱守自民國36年行憲以來的二十歲選舉權門檻，嚴重限縮青年參與政治之權利，擴大青年公民參政權已是「世界趨勢」，我國應順應世界潮流，降低青年參政門檻。

因此民眾黨團提出，修正降低選舉權及被選舉權年齡門檻是必要的，但在中華民國憲法中明定選舉與被選舉之年齡門檻，這不利於未來修正調整，所以將推出以「一憲二法」的方式，來下修公民權至18歲，也就是將憲法中就國民參政的年齡限制刪除，另外在《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》中訂定相關內容，未來若要再降低年齡門檻，就不需要再修憲。

民眾黨團呼籲，各黨派委員共同加入保障青年參政權的行列，黨團會盡最大努力爭取跨黨派立委支持共同提案及連署，進一步達到修憲提議四分之一席次的門檻，依照既定期程來提出《憲法》修正案，真正做到落實保障18歲青年參政權的選前承諾。

