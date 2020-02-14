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砸43億紓困！航空業補貼「額度無上限」　林佳龍：旅客減多少就補多少

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機旅客量減半。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情影響，桃園機場公司旅運量驟降，旅客數僅剩過去一半人次。交通部長林佳龍今日視察桃機防疫情況，他表示，將針對航空公司降落費、土地場站租金、權利金進行減免，且額度無上限，旅客量減多少，費用就補貼多少。

疫情重創旅遊航空業，桃機公司一天旅客量僅剩6萬左右人次，與過去每日12萬相比，等於旅客量直接砍半。林佳龍指出，不只航空公司受衝擊，連帶機場商店、免稅店等，都被受波及。

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林佳龍表示，交通部已編列42.85億元的經費，補貼航空業與機場業者降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金等，他強調，補貼採實報實銷、沒有上限，舉例而言，若旅客減少25％，那麼費用就會補貼25％。

據了解，本次紓困經費是依照2019年決算數估計，以減少25％的旅客為基礎補貼，其中包括民航局業管的部分8.5億元、桃機業管部分34.35億元，項目包含降落費11.95億元、土地租金、房屋及機庫使用費4.15億元、權利金26.75億元。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部已編列紓困經費，補貼航空相關產業。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，因疫情而減少的財政收入，會與員工業績分開，不會因為業績不好而懲罰第一線人員，不過針對下游廠商如何補貼，如美食區、觀景台承包商的再下游廠商，補貼辦法還在研議中，強調必須照顧所有產業。

林佳龍表示，台灣國際上是「防疫模範生」，為了在疫情減緩後的復甦期，能讓旅客數大幅回升，相關產業應在此過渡期間做好準備，如員工訓練、設備提升、智慧數位轉型等，都應擴大加速執行。

今日是情人節，林佳龍也送花給桃機公司相關業者，就是希望大家都能在足夠的防疫措施下，用正常心態過正常生活，並強調我國並無社區感染，確診病例也都正在恢復中，希望疫情早日落幕，讓各行各業都能回到正軌。

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