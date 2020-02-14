口罩實名制「賣出千萬片」　陳其邁：研議讓慢性病患到診所領

▲口罩實名制上路至今「賣出千萬片」。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎掀起口罩搶購潮，健保署緊急設置口罩實名制系統，讓民眾可持健保卡購買口罩，一周限購2片。行政院副院長陳其邁今（14）日上午前往健保署，鼓勵署內同仁的辛勞與付出，他表示，政院已增加醫院口罩配送，讓洗腎、癌症等病患在醫院就能領到口罩，目前也在研議規劃，開放慢性病患在藥局或診所也能領口罩。

陳其邁上午對於健保署在短期內完成「健保雲端旅遊史查詢」及「啟動防疫口罩實名購買制」等各項防疫措施，深深一鞠躬表示感謝，也期許健保署持續努力，配合中央流行疫情指揮中心的調度與指揮，各部會分工合作，全力以赴，持續保護國人免於武漢肺炎的威脅。

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健保署李伯璋署長表示，由於此波疫情來得又急又凶，因此健保署在春節假期動員許多人力及協力廠商，一開始需逐筆清理核對來自移民署及疾病管制署的資料，並自行開發健保醫療資訊雲端查詢系統轉檔程式，務求各類系統及早順利轉入雲端資料庫，提供外界查詢，終於使系統順利上線。

▲行政院副院長陳其邁到健保署慰勉同仁辛勞。（圖／健保署提供）

健保署協助勾稽中港澳入境名單及確診病患的接觸者，幫助第一線醫護人員及時辨識接觸者及旅遊史，不論帶健保卡都能查詢。未攜帶健保卡就醫，或選擇自費就醫者，醫療院所亦可輸入就醫民眾身分證（居留證）字號，同樣可比對是否具有相關旅遊史或接觸史須留意。

此項功能可避免發生有心人士不想被隔離而刻意採自費就醫、隱瞞旅遊史等情形。且為協助醫護節省時間，於2月10日起開放新功能，針對預約掛號的病人，醫療院所前一天就能預作查詢，可提前準備發燒篩檢及採檢相關工作。至2月12日累計已查詢逾100萬筆名單，為醫院診所防疫業務建立強大的防火牆。

另外，健保署因應口罩實名制政策，也在2月6日後緊急調整頻寬，將傳輸速度提升到1Gb，加速民眾、藥局與衛生所查詢業務需求，截至12日止，已售出逾千萬片口罩。

▼武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車，兒童口罩。（圖／記者林敬旻攝）